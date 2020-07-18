18 kulübün kaptanından ortak mesaj! "Kadına şiddete dur de!"
Kulüpler Birliği Vakfı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte kadına yönelik şiddeti önlemek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla 'DUR DE' başlığıyla dev bir projeye imza attı.
Her yıl binlerce kadının sadece fiziksel değil zihinsel olarak da karşı karşıya kaldığı şiddete kamuoyunun dikkatini çekmek için Süper Lig'de 18 takım kaptanı ekran karşısına geçerek kamu spotu hazırladı. Kulüplerin sosyal medya hesaplarından aynı anda yayınladıkları videolarda, "Şiddetin bahanesi, mazereti, gerekçesi olmaz… Kadına şiddet insanlığa ihanettir… Şiddete yol verme… Şiddet çözüm değildir… Sen de kadına şiddete DUR DE…" mesajları verdiler. 'Dur De!' projesiyle tüm takım taraftarlarının da sürece dahil edilmesi ve toplumun mücadeleye tam destek sağlaması hedefleniyor. Projenin hayata geçmesinde Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Çağrı İlk de aktif rol oynadı.
- 18.07.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
18 kulübün kaptanından ortak mesaj! "Kadına şiddete dur de!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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