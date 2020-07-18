18 kulübün kaptanından ortak mesaj! "Kadına şiddete dur de!" - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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18 kulübün kaptanından ortak mesaj! "Kadına şiddete dur de!"

18 kulübün kaptanından ortak mesaj! "Kadına şiddete dur de!"

Vakfı, Aile, Çalışma ve Bakanlığı ile birlikte kadına yönelik şiddeti önlemek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla 'DUR DE' başlığıyla dev bir projeye imza attı.

Her yıl binlerce kadının sadece fiziksel değil zihinsel olarak da karşı karşıya kaldığı şiddete kamuoyunun dikkatini çekmek için 'de 18 takım kaptanı ekran karşısına geçerek kamu spotu hazırladı. Kulüplerin sosyal medya hesaplarından aynı anda yayınladıkları videolarda, "Şiddetin bahanesi, mazereti, gerekçesi olmaz… Kadına şiddet insanlığa ihanettir… Şiddete yol verme… Şiddet çözüm değildir… Sen de kadına şiddete DUR DE…" mesajları verdiler. 'Dur De!' projesiyle tüm takım taraftarlarının da sürece dahil edilmesi ve toplumun mücadeleye tam destek sağlaması hedefleniyor. Projenin hayata geçmesinde Genel Sekreteri Çağrı İlk de aktif rol oynadı.

  1. 18.07.2020
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