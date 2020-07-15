Keskin viraj
Ligde 12. sıradaki Gençlerbirliği’nden itibaren 7 takımın küme düşme ihtimali var. Haftayı galibiyetle kapatan Gençler, Denizli ve Konyaspor, en karlı takımlar oldu.
Başakşehir'in şampiyonluk yarışında büyük avantaja sahip olduğu ligde 12. G.Birliği'nden itibaren 7 takımın küme düşme ihtimali bulunuyor. Konya ve Denizli, şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir ve Trabzon karşısında önemli galibiyetlere imza attı. Ligde 32'şer puana sahip Ç.Rize ile Y.Malatya, bu hafta final gibi maçta Rize'de kozlarını paylaşacak. Kazanan takım, ligde kalma yolunda önemli bir avantaja sahibi olacak.
KAYSERİ VE KONYA ZOR DÖNEMEÇTE
Konyaspor ve Kayserispor, Süper Lig'de kalan iki haftada güçlü takımlarla karşılaşacak. Konyaspor deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştıktan sonra ligi sahasında Alanyaspor maçıyla tamamlayacak. Kayseri temsilcisi ise bu hafta lider Başakşehir'e konuk olacak, ardından sahasında Trabzonspor maçıyla sezonu bitirecek. Sonuncu sıradaki Ankaragücü'nün ise bu hafta oynanacak karşılaşmaların sonucuna göre küme düşme ihtimali bulunuyor
İKİLİ AVERAJDA SON DURUM:
GENÇLERBİRLİĞİ
Denizli: ........0-2 / 0-1........(Denizli üstün)
Konya: .......... 1-1 / 2-1........(G.Birliği üstün)
Y.Malatya: .3-3 / 0-0........(Genel averaj geçerli)
Rize: ............0-1 / 0-2........(Rize üstün)
Kayseri: .......2-1 / 0-2........(Kayseri üstün)
A.Gücü: ........1-2 / 1-0........(Genel averaj geçerli)
DENİZLİSPOR
G.Birliği: ......2-0 / 1-0 .......(Denizli üstün)
Konya:........ 0-1 / 0-0 .......(Konya üstün)
Y.Malatya: ..1-5 / 2-0 .......(Y.Malatya üstün)
Ç.Rize: ........2-0 / 2-2 .......(Denizli üstün)
Kayseri: ........1-1 / 0-1........ (Kayseri üstün)
A.Gücü: ...........2-2 / ? .......(34. hafta oynanacak))
KONYASPOR
G.Birliği:........ 1-1 / 1-2 .......(G.Birliği üstün)
Denizlispor: .1-0 / 0-0 ......(Konya üstün)
Y.Malatya: ...0-2 / 1-1 .......(Y.Malatya üstün)
Rize: ............ 1-3 / 1-0 .......(Rize üstün)
Kayseri: .......2-1 / 2-2 .......(Konya üstün)
A.Gücü: .......0-0 / 1-0........ (Konya üstün)
YENİ MALATYA
G.Birliği: .....3-3 / 0-0 .......(Genel averaj geçerli)
Denizli: ........5-1 / 0-2 .......(Y.Malatya üstün)
Konya: ..........2-0 / 1-1 .......(Y.Malatya üstün)
Rize: ................0-2 / ? .......(33. hafta oynanacak)
Kayseri: .......4-0 / 1-2 .......(Y.Malatya üstün)
A.Gücü: .......4-0 / 0-1 .......(Y.Malatya üstün)
RİZESPOR
G.Birliği: ......1-0 / 2-0 .......(Rize üstün)
Denizli:........ 0-2 / 2-2 .......(Denizli üstün)
Konya: ..........3-1 / 0-1........ (Rize üstün)
Y.Malatya: ......2-0 / ? .......(33. hafta oynanacak)
Kayseri: .......0-1 / 3-2 .......(Genel averaj geçerli)
A.Gücü: .......2-0 / 1-2........ (Rize üstün)
KAYSERİSPOR
G.Birliği: ......1-2 / 2-0 .......(Kayseri üstün)
Denizli: .........1-1 / 1-0 .......(Kayseri üstün)
Konya: .........1-2 / 2-2 .......(Konya üstün)
Y.Malatya: ..0-4 / 2-1 .......(Y.Malatya üstün)
Rize: ............1-0 / 2-3 .......(Genel averaj geçerli)
A.Gücü: .........1-1 / 1-1 .......(Genel averaj geçerli)
ANKARAGÜCÜ
G.Birliği:....... 2-1 / 0-1........ (Genel averaj geçerli)
Denizli:............ 2-2 / ? .......(34. hafta oynanacak)
Konya: .........0-0 / 0-1 .......(Konya üstün)
Y.Malatya:.. 0-4 / 1-0........ (Y.Malatya üstün)
Rize: ............0-2 / 2-1 .......(Rize üstün)
Kayseri: .........1-1 / 1-1........ (Genel averaj geçerli)
- 15.7.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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