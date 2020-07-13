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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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-Medipol | CANLI

Konyaspor-Medipol Başakşehir | CANLI

'in 32. haftasında Medipol , İttifak Holding deplasmanına konuk oluyor. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen Başakşehir, mutlak 3 puan için sahada. Karşılaşmanın takibini fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

'in 32. haftasında , 'un konuğu oluyor. Geride kalan 31 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak elde ettiği 66 puanla en yakın rakibi 'un 4 puan önünde zirvede bulunan turuncu-lacivertliler, şampiyonluk yolundaki kritik deplasmanlardan biri olan Konya'da kayıp yaşamak istemiyor. 30 puanla düşme potasında yer alan Konyaspor ise ligde kalma adına Başakşehir karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

Karşılaşmanın takibini haberimizden yapabilirsiniz...

KONYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Volkan, Jonsson, Milosevic, Miya, Amir, Ömer Ali

Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Aleksic, Visca, Crivelli, Ba

MAÇ ÖNÜ BİLGİLER

CRIVELLI VE CLICHY SINIRDA
'un takımında Konyaspor müsabakası öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Ancak Enzo Crivelli ve Gael Clichy ceza sınırında yer alıyor. Bu iki futbolcu sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Stadı'nda oynanacak Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecekler.

ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR
Ligde 12 maçtır kaybetmeyen turuncu-lacivertlilerin, Konyaspor karşısında ilk Süper Lig şampiyonluğunu ilan etme şansı da bulunuyor. Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'u yener, Trabzonspor da Denizlispor maçından puansız ayrılırsa, Başakşehir bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantilemiş olacak.

DÜDÜK CÜNEYT ÇAKIR'DA
Bu akşam Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Caner Ak olacak.

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  1. 13.07.2020
  2. Güncelleme: 13.07.2020 22:37
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