Konyaspor-Medipol Başakşehir | CANLI
Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor deplasmanına konuk oluyor. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen Başakşehir, mutlak 3 puan için sahada. Karşılaşmanın canlı skor takibini fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir, Konyaspor'un konuğu oluyor. Geride kalan 31 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak elde ettiği 66 puanla en yakın rakibi Trabzonspor'un 4 puan önünde zirvede bulunan turuncu-lacivertliler, şampiyonluk yolundaki kritik deplasmanlardan biri olan Konya'da kayıp yaşamak istemiyor. 30 puanla düşme potasında yer alan Konyaspor ise ligde kalma adına Başakşehir karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.
Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
KONYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ
Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Volkan, Jonsson, Milosevic, Miya, Amir, Ömer Ali
Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Aleksic, Visca, Crivelli, Ba
MAÇ ÖNÜ BİLGİLER
CRIVELLI VE CLICHY SINIRDA
Okan Buruk'un takımında Konyaspor müsabakası öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Ancak Enzo Crivelli ve Gael Clichy sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu iki futbolcu sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecekler.
ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR
Ligde 12 maçtır kaybetmeyen turuncu-lacivertlilerin, Konyaspor karşısında ilk Süper Lig şampiyonluğunu ilan etme şansı da bulunuyor. Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'u yener, Trabzonspor da Denizlispor maçından puansız ayrılırsa, Başakşehir bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantilemiş olacak.
DÜDÜK CÜNEYT ÇAKIR'DA
Bu akşam Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Caner Ak olacak.
- 13.07.2020
- Güncelleme: 13.07.2020 22:37
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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