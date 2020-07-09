Çaykur Rizespor-Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Çaykur Rizespor-Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 31. haftasında , evinde 'u ağırlıyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında muhtemel 11'ler, maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Çaykur Rize-Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 31. haftasında ile karşı karşıya geliyor.Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem yönetecek. Düşme hattını yakından ilgilendiren zorlu maç öncesi Çaykur Rizespor 29 puanla 17. sırada. Son 3 maçını kazanan Kayserispor ise 31 puanda. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 1-0 Kayserispor üstünlüğüyle sona ermişti.

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Tarık, Talbi, Fernandes, Orhan, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Boldrin, Tunay, Samudio, Skoda

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Zoran, Campanharo, Djedje, Enver Cenk, Hasan Hüseyin, Mensah, Kravets

ÇAYKUR RİZESPOR-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Kayserispor maçı bu akşam saat 18:30'da Beinsports 1'de canlı yayınlanacak.

  1. 09.07.2020
  2. Güncelleme: 09.07.2020 13:22
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