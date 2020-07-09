Çaykur Rizespor-Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında muhtemel 11'ler, maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Çaykur Rize-Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Düşme hattını yakından ilgilendiren zorlu maç öncesi Çaykur Rizespor 29 puanla 17. sırada. Son 3 maçını kazanan Kayserispor ise 31 puanda. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 1-0 Kayserispor üstünlüğüyle sona ermişti.
MUHTEMEL 11'LER
Çaykur Rizespor: Tarık, Talbi, Fernandes, Orhan, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Boldrin, Tunay, Samudio, Skoda
Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Zoran, Campanharo, Djedje, Enver Cenk, Hasan Hüseyin, Mensah, Kravets
ÇAYKUR RİZESPOR-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor-Kayserispor maçı bu akşam saat 18:30'da Beinsports 1'de canlı yayınlanacak.
- 09.07.2020
- Güncelleme: 09.07.2020 13:22
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Çaykur Rizespor-Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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