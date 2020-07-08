Sivasspor 0-1 BtcTurk Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 31. haftasında hem zirve hem de düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada BtcTurk Yeni Malatyapor, Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek rahat bir nefes aldı.
Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile BtcTurk Yeni Malatyasor karşı karşıya geldi.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-0 Yeni Malatyasor üstünlüğüyle sona erdi.
Deplasman ekibine galibiyeti getiren golü 68. dakikada Acquah kaydetti.
Bu skorun ardından BtcTurk Yeni Malatyaspor puanını 32'ye yükseltirken, Sivasspor 54 puanda kaldı.
- 08.07.2020
- Güncelleme: 08.07.2020 20:32
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sivasspor 0-1 BtcTurk Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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