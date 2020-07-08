Sivasspor 0-1 BtcTurk Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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0-1 BtcTurk | MAÇ SONUCU

Sivasspor 0-1 BtcTurk Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU

'in 31. haftasında hem zirve hem de düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada BtcTurk Yeni Malatyapor, 'u 1-0 mağlup ederek rahat bir nefes aldı.

'in 31. haftasında ile BtcTurk Yeni Malatyasor karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-0 Yeni Malatyasor üstünlüğüyle sona erdi.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren golü 68. dakikada Acquah kaydetti.

Bu skorun ardından BtcTurk puanını 32'ye yükseltirken, Sivasspor 54 puanda kaldı.

  1. 08.07.2020
  2. Güncelleme: 08.07.2020 20:32
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