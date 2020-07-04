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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Lider yenilmeze karşı

Lider yenilmeze karşı

Zirvedeki , 11 maçtır namağlup Podolskili, Jahovicli, ’ya konuk olacak. Visca, Mahmut ve ’ten yoksun ekibi, zorlu virajı kayıpsız geçmek istiyor.

Süper Lig'de son 5 haftaya, en yakın takipçisi 'un 2 puan önünde lider durumda giren , 'da en zorlu deplasmanlarından birine çıkacak. Turuncu-lacivertliler, yönetiminde Podolskili, Jahovicli ve Sinanlı kadrosuyla 11 maçtır yenilmeyen ve kulüp rekorunu kıran ile kozlarını paylaşacak. Ligde son 10 maçını kaybetmeyen ekibinde cezalı Visca, Mahmut Tekdemir ve 'in olmaması liderin en önemli handikabı. temsilcisinde cezalı Hakan Özmert'in yanı sıra sakat Bahadır Öztürk ile koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkesinden gelemeyen Charles yok. Geçtiğimiz hafta 'te hafif sakatlıkları nedeniyle oynayamayan Podolski ve 'ün forma giymesi bekleniyor.

  1. 4.7.2020
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