Lider yenilmeze karşı
Zirvedeki Başakşehir, 11 maçtır namağlup Podolskili, Jahovicli, Antalya’ya konuk olacak. Visca, Mahmut ve Aleksic’ten yoksun İstanbul ekibi, zorlu virajı kayıpsız geçmek istiyor.
Süper Lig'de son 5 haftaya, en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde lider durumda giren Başakşehir, Antalya'da en zorlu deplasmanlarından birine çıkacak. Turuncu-lacivertliler, Tamer Tuna yönetiminde Podolskili, Jahovicli ve Sinanlı kadrosuyla 11 maçtır yenilmeyen ve kulüp rekorunu kıran Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Ligde son 10 maçını kaybetmeyen İstanbul ekibinde cezalı Visca, Mahmut Tekdemir ve Aleksic'in olmaması liderin en önemli handikabı. Akdeniz temsilcisinde cezalı Hakan Özmert'in yanı sıra sakat Bahadır Öztürk ile koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkesinden gelemeyen Charles yok. Geçtiğimiz hafta Gaziantep'te hafif sakatlıkları nedeniyle oynayamayan Podolski ve Sinan Gümüş'ün forma giymesi bekleniyor.
- 4.7.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Lider yenilmeze karşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.