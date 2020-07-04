Lider yenilmeze karşı

Süper Lig'de son 5 haftaya, en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde lider durumda giren Başakşehir, Antalya'da en zorlu deplasmanlarından birine çıkacak. Turuncu-lacivertliler, Tamer Tuna yönetiminde Podolskili, Jahovicli ve Sinanlı kadrosuyla 11 maçtır yenilmeyen ve kulüp rekorunu kıran Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Ligde son 10 maçını kaybetmeyen İstanbul ekibinde cezalı Visca, Mahmut Tekdemir ve Aleksic'in olmaması liderin en önemli handikabı. Akdeniz temsilcisinde cezalı Hakan Özmert'in yanı sıra sakat Bahadır Öztürk ile koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkesinden gelemeyen Charles yok. Geçtiğimiz hafta Gaziantep'te hafif sakatlıkları nedeniyle oynayamayan Podolski ve Sinan Gümüş'ün forma giymesi bekleniyor.