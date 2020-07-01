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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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dönemi bugün başlıyor

Transfer dönemi bugün başlıyor

'de dönemi bugün itibarıyla başlıyor. 'nın belirlediği takvime göre; Türk kulüpleri 'e kadar transfer yapabilecek.

'de dönemi bugün itibarıyla başlıyor. 'nın belirlediği takvime göre; Türk kulüpleri 'e kadar transfer yapabilecek. Fakat lig devam ettiği için yeni gelenler futbolcuların ismi 'ye bildirilemeyecek ve kalan maçlarda oynayamayacak. Kış transfer dönemi ise 1 Ocak 2021 ile 28 Ocak 2021 arasında olacak.
  1. 1.7.2020
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