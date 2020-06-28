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28 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Süper Lig Antalya'nın bileği bükülmüyor! Seri 11 maça çıktı

1-1 | MAÇ SONUCU

Gaziantep FK 1-1 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

'in 29. haftasında evinde 'u ağırladı. Konuk ekip, 1-0 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. FK'nın galibiyet hasreti ise 7 maça çıktı.

'in 29. haftasında ligin iki rahat ekibi ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Güneydoğu ekibi 58. dakikada Kayode'nin golüyle öne geçerken, ekibinde 66. dakikada ikinci sarıdan görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Eksik kalmasına rağmen pes etmeyen Antalyaspor, 89. dakikada Jahovic'in penaltı golüyle puanı kurtardı: 1-1.

Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkarırken, 'in üç puan hasreti 7 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 35'e çıkarıp 10. sırada kaldı. Puanını 37 yapan Antalyaspor ise 9. sıradaki yerini korudu.

  1. 28.06.2020
  2. Güncelleme: 28.06.2020 23:00
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