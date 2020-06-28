Gaziantep FK 1-1 Antalyaspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK evinde Antalyaspor'u ağırladı. Konuk ekip, 1-0 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Gaziantep FK'nın galibiyet hasreti ise 7 maça çıktı.
Süper Lig'in 29. haftasında ligin iki rahat ekibi Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Güneydoğu ekibi 58. dakikada Kayode'nin golüyle öne geçerken, Akdeniz ekibinde Hakan Özmert 66. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Eksik kalmasına rağmen pes etmeyen Antalyaspor, 89. dakikada Jahovic'in penaltı golüyle puanı kurtardı: 1-1.
Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkarırken, Gaziantep'in üç puan hasreti 7 maça çıktı.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 35'e çıkarıp 10. sırada kaldı. Puanını 37 yapan Antalyaspor ise 9. sıradaki yerini korudu.
- 28.06.2020
- Güncelleme: 28.06.2020 23:00
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gaziantep FK 1-1 Antalyaspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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