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24 Haziran 2020, Çarşamba
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’den korona uyarısı yapıldı

TFF’den korona uyarısı yapıldı

, koronavirüse karşı alınan önlemlerle alakalı resmi açıklamalarda bulundu.

, koronavirüse karşı alınan önlemlerle alakalı resmi açıklamalarda bulundu. Önlemler kapsamında tarafından açıklanan tüm tedbirlere dikkat edilmesi, TFF futbola dönüş öneri protokolüne uygun davranılması ve maç talimatına göre hareket edilmesi yönünde uyarılarda bulunuldu.
  1. 24.6.2020
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