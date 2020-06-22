Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor | CANLI

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, ligin dişli ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Corona virüsü salgını sebebiyle lige verilen aranın hemen ardından Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yenen, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyerek finale çıkan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor karşısında da kazanarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla devam etmek istiyor Kupada Antalyaspor'u saf dışı bırakıp finalde Trabzonspor'un rakibi olan Alanyaspor sahasındaki lig maçında kazanmak istiyor. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





AYTEMİZ ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse.



Trabzonspor: Uğurcan, Campi, Hosseini, Pereria, Novak, A. Parmak, Guilherme, Ndiaye, Ekuban, A. Ömür, Sörloth.

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçı Beinsports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.



FIRTINA LİDERLİĞİ GERİ ALMAK İSTİYOR

Süper Lig'de çıktığı son yedi maçta sırasıyla birer galibiyet ve beraberlik alan Trabzonspor, son karşılaşmada Göztepe'yi mağlup etti. Pandemi sonrası en hazır takım görüntüsü veren bordo-mavili ekip bu akşam liderlik koltuğunu geri almak istiyor.

ALANYASPOR EVİNDE GÜÇLÜ

Süper Lig'de son üç lig maçında sahasında Trabzonspor'u konuk eden Alanyaspor bu maçların ikisini kazanırken sadece bir maçı kaybetti. Alanyaspor kazandığı maçlarda ise Trabzonspor'a gol şansı tanımadı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Alanyaspor Süper Lig'de çıktığı 11 iç saha karşılaşmasından tek yenilgi alırken bu maçların yedisinde 3 puan alırken 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanmıştı. Süper Lig'de iç sahada Alanyaspor oynadığı son 3 lig maçınının ikisini kaybetti. 1 kez galip gelebildi.