Süper Lig'in 28. haftasında şampiyonluk yarışını ve düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Konya BŞB Stadı'nda oynanan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor. Kriitk karşılaşmanın canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Şampiyonluk yarışı veren Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Ligde 52 puanla 3. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Konyaspor'un 26 puanı var. Konyaspor ile Sivasspor arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan mücadele 2-0 Sivasspor üstünlüğüyle sona ermişti.
KONYASPOR-SİVASSPOR CANLI
İLK 11'LER
Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Anicic, Sitya, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Ömer Ali, Milosevic, Bajic
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Fatih, Ziya, Yasin, Erdoğan, Kone
SİVASSPOR YILDIZLARINDAN MAHRUM
Sivasspor'da sakatlıkları nedeniyle orta saha oyuncusu Hakan Arslan ve Mert Hakan Yandaş ile savunma oyuncusu Fernando bu maçta forma giyemiyor. Emre Kılınç da kart cezası nedeniyle Konyaspor maçında sahadaki yerini alamadı.
- 21.06.2020
- Güncelleme: 21.06.2020 21:40
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Konyaspor-Sivasspor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.