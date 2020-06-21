Konyaspor-Sivasspor | CANLI

Şampiyonluk yarışı veren Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Ligde 52 puanla 3. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Konyaspor'un 26 puanı var. Konyaspor ile Sivasspor arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan mücadele 2-0 Sivasspor üstünlüğüyle sona ermişti.

KONYASPOR-SİVASSPOR CANLI

İLK 11'LER

Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Anicic, Sitya, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Ömer Ali, Milosevic, Bajic

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Fatih, Ziya, Yasin, Erdoğan, Kone

SİVASSPOR YILDIZLARINDAN MAHRUM

Sivasspor'da sakatlıkları nedeniyle orta saha oyuncusu Hakan Arslan ve Mert Hakan Yandaş ile savunma oyuncusu Fernando bu maçta forma giyemiyor. Emre Kılınç da kart cezası nedeniyle Konyaspor maçında sahadaki yerini alamadı.