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21 Haziran 2020, Pazar
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Konyaspor-Sivasspor | CANLI

'in 28. haftasında şampiyonluk yarışını ve düşme hattını yakından ilgilendiren maçta ile karşı karşıya geliyor. BŞB Stadı'nda oynanan mücadeleyi yönetiyor. Kriitk karşılaşmanın canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Şampiyonluk yarışı veren Demir Grup , 'in 28. haftasında İttifak Holding ile karşılaşıyor. Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem yönetiyor. Ligde 52 puanla 3. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Konyaspor'un 26 puanı var. Konyaspor ile Sivasspor arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan mücadele 2-0 Sivasspor üstünlüğüyle sona ermişti.

KONYASPOR-SİVASSPOR CANLI

İLK 11'LER

Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Anicic, Sitya, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Ömer Ali, Milosevic, Bajic

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Fatih, Ziya, Yasin, Erdoğan, Kone

SİVASSPOR YILDIZLARINDAN MAHRUM

Sivasspor'da sakatlıkları nedeniyle orta saha oyuncusu ve ile savunma oyuncusu bu maçta forma giyemiyor. Emre Kılınç da kart cezası nedeniyle Konyaspor maçında sahadaki yerini alamadı.

  1. 21.06.2020
  2. Güncelleme: 21.06.2020 21:40
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