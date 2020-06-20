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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Denizlispor - maçında krizi!

Denizlispor - Beşiktaş maçında havai fişek krizi!

'in 28'inci haftasında Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmanın ilk düdüğünün ardından stadyum dışında yaklaşık 4 dakika atıldı. Sesten rahatsız olan her iki takım maçın dördüncü hakemine oyunun durdurulmasını söyledi. Hakem da karşılaşmanın 4'üncü dakikasında oyunu durdudu. Karşılaşma havai fişeklerin sona ermesiyle yeniden başladı.

'in 28'inci haftasunda ile arasında oynanan karşılaşmanın ilk dakikalarına gösterisi damga vurdu.

Stat dışında santra düdüğü öncesi başlayan havai fişek gösterisi uzun süre devam etti. Karşılaşmanın ilk dakikalarında da devam eden havai fişek gösterisi, futbolcuları, teknik heyetleri ve hakemleri ciddi şekilde rahatsız etti. Hakem , havai fişeklerin oluşturduğu yoğun ses dolayısıyla karşılaşmayı durdurdu.

"DÜĞÜNDE BİLE BU KADAR ATILMAZ"

Yukatel Denizlispor Bülent Uygun, "Düğünde bile bu kadar havai fişek atılmaz" derken, Beşiktaş da "Bu nedir ya!" diyerek duruma tepki gösterdi.

Havai fişek gösterisinin sona ermesinin ardından Mete Kalkavan karşılaşmayı yeniden başlattı.



Not: Görüntüler Beinsports'tan alınmıştır.

  1. 20.06.2020
  2. Güncelleme: 20.06.2020 22:08
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