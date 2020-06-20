Denizlispor - Beşiktaş maçında havai fişek krizi!
Süper Lig'in 28'inci haftasında Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmanın ilk düdüğünün ardından stadyum dışında yaklaşık 4 dakika havai fişek atıldı. Sesten rahatsız olan her iki takım teknik direktörü maçın dördüncü hakemine oyunun durdurulmasını söyledi. Hakem Mete Kalkavan da karşılaşmanın 4'üncü dakikasında oyunu durdudu. Karşılaşma havai fişeklerin sona ermesiyle yeniden başladı.
Süper Lig'in 28'inci haftasunda Yukatel Denizlispor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk dakikalarına havai fişek gösterisi damga vurdu.
Stat dışında santra düdüğü öncesi başlayan havai fişek gösterisi uzun süre devam etti. Karşılaşmanın ilk dakikalarında da devam eden havai fişek gösterisi, futbolcuları, teknik heyetleri ve hakemleri ciddi şekilde rahatsız etti. Hakem Mete Kalkavan, havai fişeklerin oluşturduğu yoğun ses dolayısıyla karşılaşmayı durdurdu.
"DÜĞÜNDE BİLE BU KADAR ATILMAZ"
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Düğünde bile bu kadar havai fişek atılmaz" derken, Beşiktaş Sergen Yalçın da "Bu nedir ya!" diyerek duruma tepki gösterdi.
Havai fişek gösterisinin sona ermesinin ardından Mete Kalkavan karşılaşmayı yeniden başlattı.
Not: Görüntüler Beinsports'tan alınmıştır.
- 20.06.2020
- Güncelleme: 20.06.2020 22:08
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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