Ankaragücü 1-2 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir, düşme hattında yer alan ancak oynadığı futbolla beğenileri toplayan Ankaragücü'ne konuk oldu. Turuncu-lacivertliler 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak şampiyonluk yolunda hata yapmadı ve çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu.
Süper Lig'in 28. haftasında başkent ekibi Ankaragücü, zirvenin iddialı rakiplerinden Başakşehir'i ağırladı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan Medipol Başakşehir altın değerinde bir 3 puanın sahibi oldu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi MKE Ankaragücü oldu. Üst üste ataklarla Başakşehir kalesini zorlayan sarı-lacivertliler 12. dakikada Gerson Rodrigues'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıda konuk ekipte 59. dakikada Demba Ba'nın yerine Robinho oyuna dahil oldu. Brezilyalı yıldız sahaya girer girmez tecrübesini konuşturdu ve 59. dakikada Aleksic'in golünde pay sahibi oldu. Robinho'nun sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruş kaleciden sekti ve meşin yuvarlağı önünde bulan Daniel Aleksic skoru 1-1'e getirdi.
VISCA SAHNEYE ÇIKTI!
Mücadelede dengeyi sağladıktan sonra ataklarını sıklaştıran Medipol Başakşehir aradığı golü 73. dakikada buldu. Daniel Aleksic'in önüne yuvarladığı topa sert ve düzgün vuran Boşnak yıldız takımını 2-1 öne geçirdi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir kritik Galatasaray maçı öncesi hata yapmayarak rakibini 2-1 mağlup etti. Çok önemli bir 3 puanın sahibi olan turuncu-lacivertliler, maç fazlasıyla puanını 59'a yükseltti ve liderlik koltuğunda yer alıyor. MKE Ankaragücü ise 24 puanda kalarak 17. sırada bulunuyor.
- 19.06.2020
- Güncelleme: 19.06.2020 23:45
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ankaragücü 1-2 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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