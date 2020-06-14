Gaziantep FK-Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK, Ankaragücü ile karşılaşıyor. Süper Lig'in 17. sırasındaki Ankaragücü, Gaziantep FK maçını kazanarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Peki, Gaziantep FK-Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Gaziantep geride kalan 26 haftada topladığı 32 puanla 9. sırada yer alırken, düşme hattındaki Ankaragücü ise 23 puanla 17. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 2-1 Gaziantep'in üstünlüğüyle sona ermişti.
GAZİANTEP FK-ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Gaziantep FK: Güvenç, Djilobodji, Tosca, Kana-Biyik, Morais, Sousa, Maxim, Vural, Ceylan, Demir, Kayode
Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Sedat Ağçay, Daniel Lukasik, Faty, Orgill, Rodrigues, Michalak
GAZİANTEP FK-ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK-Ankaragücü maçı bu akşam saat 21:00'da Beinsports 2'den canlı yayınlancak.
MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ
Gaziantep FK ile Ankaragücü arasında Süper Lig tarihinde oynanan ilk maçı sezonun ilk yarısında Gaziantep ekibi 2-1 kazanmıştı.
Süper Lig'de dört maçtır kazanamayan Gaziantep FK (2B 2M), bu sezon daha uzun bir seri yaşamadı. Gaziantep ekibi, ilk dört maçlık galibiyet hasretini deplasmanda Ankaragücü'nü yenerek sonlandırmıştı (2-1).
Son altı Süper Lig maçının üçünü kazanan Ankaragücü (3M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 26 karşılaşmada almıştı (10B 13M).
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı deplasman maçlarında en az net gol pozisyonuna giren (14) ve rakiplerine en fazla net gol pozisyonu veren (51) takım Ankaragücü.
Süper Lig'in 2019/20 sezonunda en fazla kafa golü yiyen iki takım Ankaragücü (11) ve Gaziantep FK (9).
Bu sezon Süper Lig'de Ankaragücü'den (4) daha az maçta kalesini gole kapayan tek takım Gaziantep FK (3).
Gaziantep FK, Süper Lig'de attığı son altı golün beşini duran top organizasyonlarından buldu (3 frikik & 2 korner). Ankaragücü'nün ise ligde kaydettiği son üç gol bu şekilde geldi (2 korner & 1 penaltı).
Ankaragücü, Denizlispor'un (6) ardından bu sezon Süper Lig karşılaşmalarının ilk yarılarında en az gol atan takım konumunda (7). Gaziantep FK'nın ise ligde yediği son 20 golün sadece dördü maçların ilk 45 dakikalarında geldi.
Gaziantep FK forveti Patrick Twumasi, Süper Lig kariyerinde hem gol atıp hem asist yaptığı tek maçı sezonun ilk yarısında Ankaragücü'ne karşı oynadı (1 gol & 1 asist).
Ankaragücü'nün Süper Lig'de attığı son yedi golün dördüne doğrudan katkı sağlayan Gerson Rodrigues (3 gol & 1 asist), bu katkıların sadece birini dış sahada yaptı (1 asist).
- 14.06.2020
- Güncelleme: 14.06.2020 13:49
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gaziantep FK-Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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