Yayıncı kuruluştan flaş karar! Süper Lig'de ilk hafta...
Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan 12 Haziran'da yeniden başlatılacak olan Süper Lig'de ilk hafta oynanacak karşılaşmalar stadyumdan değil stüdyodan anlatılacak.
Mart ayında corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan Süper Lig'de heyecan 12 Haziran'da başlıyor. Yayıncı kuruluş BeIN Sports, İlk haftalarda minimum personel görevlendirmek adına tedbiri elden bırakmıyor.
Hürriyet'in haberine göre; BeIN Sports bu hafta oynanacak 9 Süper Lig karşılaşmasında da maç anlatımı için spiker görevlendirmeyecek. Spikerlerin bu haftaki karşılaşmalarda statlarda değil, stüdyoda anlatım yapacağı ifade ediliyor.
16 Mart tarihinde oynanan Antalyaspor - Sivasspor karşılaşmasının ardından askıya alınan Süper Lig, Göztepe - Trabzonspor mücadelesiyle yeniden başlayacak.
- 07.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yayıncı kuruluştan flaş karar! Süper Lig'de ilk hafta... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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