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07 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Süper Lig Yayıncı kuruluştan flaş karar! Süper Lig'de ilk hafta...

Yayıncı kuruluştan flaş karar! 'de ilk hafta...

Yayıncı kuruluştan flaş karar! Süper Lig'de ilk hafta...

salgını nedeniyle askıya alınan 'da yeniden başlatılacak olan 'de ilk hafta oynanacak karşılaşmalar stadyumdan değil stüdyodan anlatılacak.

Mart ayında salgını nedeniyle askıya alınan 'de heyecan 'da başlıyor. BeIN Sports, İlk haftalarda minimum personel görevlendirmek adına tedbiri elden bırakmıyor.

Hürriyet'in haberine göre; BeIN Sports bu hafta oynanacak 9 Süper Lig karşılaşmasında da maç anlatımı için spiker görevlendirmeyecek. Spikerlerin bu haftaki karşılaşmalarda statlarda değil, stüdyoda anlatım yapacağı ifade ediliyor.

16 Mart tarihinde oynanan Antalyaspor - Sivasspor karşılaşmasının ardından askıya alınan Süper Lig, - mücadelesiyle yeniden başlayacak.

  1. 07.06.2020
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