Yayıncı kuruluştan flaş karar! Süper Lig'de ilk hafta...

Mart ayında corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan Süper Lig'de heyecan 12 Haziran'da başlıyor. Yayıncı kuruluş BeIN Sports, İlk haftalarda minimum personel görevlendirmek adına tedbiri elden bırakmıyor.

Hürriyet'in haberine göre; BeIN Sports bu hafta oynanacak 9 Süper Lig karşılaşmasında da maç anlatımı için spiker görevlendirmeyecek. Spikerlerin bu haftaki karşılaşmalarda statlarda değil, stüdyoda anlatım yapacağı ifade ediliyor.

16 Mart tarihinde oynanan Antalyaspor - Sivasspor karşılaşmasının ardından askıya alınan Süper Lig, Göztepe - Trabzonspor mücadelesiyle yeniden başlayacak.