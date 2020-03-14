Erol Bulut: “3 puanı aldığımız için mutluyuz”

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bugün sahaya 3 puan almak için çıktıklarını aktardı.

Bulut, "Bugün Gaziantep karşısında muhakkak 3 puan almak istiyorduk. Bunu başardığımızdan dolayı mutluyuz. Zor bir maç olacağını biliyorduk çünkü rakip 5-3-2 sistemiyle oynadığından dolayı biz de sistemi değiştirdik, 4-3-3 olarak başladık. Takım istediğim doğrultuda gitmedi. Maçın başında ilk 15-20 dakika iyi performans gösteremedik. Ondan sonra sistemi değiştirdik, yine normal 4-2-3-1'e döndük. Orada daha iyi oynamaya başladık. İlk yarının sonlarına kadar yakaladığımız pozisyonlar ve attığımız gol de var. Ama maçın geneline baktığımızda futbol açısından çok tempolu, iyi bir maç olduğunu söyleyemem. İniş çıkışlar vardı. Bugün önemli olan burada sadece almamız gereken 3 puan vardı, aldığımızdan dolayı mutluyuz" dedi.



"SAĞLIK, HAYATIMIZDAKİ EN ÖNEMLİ ŞEY"

Taraftarların olmamasıyla ilgili konuşan Bulut, "Tabii taraftarımız olsaydı burada bambaşka olabilirdi. Taraftarımız bize güç katıyor, arkamızda en büyük destekçi oluyor. Takımı biraz daha ileriye itekleyebilirdi. Ama biliyorsunuz bu koronavirüs olayından dolayı, sağlık hayatımızdaki en önemli şey. İlk sağlık ondan sonra iş. Ondan sonraki süreçte ligimiz nasıl seyredecek ne olacak bitecek federasyon yetkilileri açıklayacaktır" diye konuştu.



"ONUR BULUT BİLEĞİNİ BURKTU"

Onur Bulut'un sakatlığına da değinen Bulut, "Direkt önümde olan bir pozisyon, ikili mücadelede bileğini burktu. İlk bilgilere göre büyük bir sorun olmadığını söylediler. Ağrısı var, bileğini burktu. Yarın daha net bilgi almış olacağız, MR'ı çekilecek, orada daha çok bilgi sahibi olacağız" ifadelerini kullandı.



"TEMPOMUZ BİRAZ DÜŞÜKTÜ"

Bir gazetecinin sayılmayan 2 golle ilgili sorduğu soruya yanıt veren Bulut şunları söyledi:

"4-3-3 sisteminde hazırlanmıştık. Çünkü rakip 5-3-2-1 sisteminde oynuyor. İlk 15 dakikada tam uyum sağlayamadık. İlk yarının sonunda 20. dakikadan itibaren gol pozisyonlarına girdik. İkinci yarıda rakip, kalemizde çok fazla gol pozisyonuna giremedi. Tam tersi bizim yakaladığımız net pozisyonlar var. Hatta ilk yarının sonuna doğru Papiss o 2. golü atmış olsa bugün skor bambaşka şekil olurdu. Tabi Siopis bizim için önemli futbolcu, tempolu ve agresif futbolcu. O olduğunda zaten o agresifliğini ve temposunu sahaya yansıtıyor. Bugün ondan biraz uzaktık, agresif değildik ve tempomuz biraz düşüktü."