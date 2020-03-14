Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig’in 26. Haftasında Erol Bulut Yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Aytemiz Alanyaspor, son 5 amaçtır galibiyet alamıyor. Kötü gidişe dur demek isteyen Alanyaspor, Gaziantep’i evinde yenerek Avrupa hedefini sürdürmek istiyor. Peki Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in 2. yarısında son 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK ile oynayacağı maçtan 3 puan alarak Avrupa kupalarına gitme hedefini devam ettirmek istiyor. Erol Bulut yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor, Sumudica ve öğrencileriyle heyecan dolu bir maça çıkacak. Maç, Koronavirüs'e önlem için alınan karar doğrultusunda seyircisiz oynanacak. Gaziantep FK'de Muğdat Çelik dışında eksik bulunmuyor.
AYTEMİZ ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 26. Haftasında karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçı bugün saat 17:00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.
AYTEMİZ ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 26. Haftasında karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçı Beinsports 2'den canlı izlenebilecek.
- 14.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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