Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
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Aytemiz - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

’in 26. Haftasında Erol Bulut Yönetimindeki Aytemiz , sahasında ile karşılaşacak. Aytemiz Alanyaspor, son 5 amaçtır galibiyet alamıyor. Kötü gidişe dur demek isteyen Alanyaspor, Gaziantep’i evinde yenerek Avrupa hedefini sürdürmek istiyor. Peki Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 2. yarısında son 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Aytemiz , ile oynayacağı maçtan 3 puan alarak Avrupa kupalarına gitme hedefini devam ettirmek istiyor. Erol Bulut yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor, Sumudica ve öğrencileriyle heyecan dolu bir maça çıkacak. Maç, Koronavirüs'e önlem için alınan karar doğrultusunda seyircisiz oynanacak. Gaziantep FK'de Muğdat Çelik dışında eksik bulunmuyor.

AYTEMİZ ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 26. Haftasında karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçı bugün saat 17:00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

AYTEMİZ ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 26. Haftasında karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçı Beinsports 2'den canlı izlenebilecek.

  1. 14.03.2020
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