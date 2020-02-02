Galatasaray 4-1 Kayserispor | MAÇ SONUCU
Galatasaray Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak önemli bir 3 puan elde etti. Aslan bu galibiyetle puanını 36'ya yükseltti ve liderle arasındaki puan farkını 5'e indirerek yarışta ben de varım dedi. Kayserispor ise bu mağlubiyetle son sırada yer aldı.
Galatasaray, Kayserispor karşısında hata yapmadı. Mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçı 4-1 kazanan Terim'in öğrencileri, liderle arasındaki farkı 5'e indirerek şampiyonluk yarışına dahil oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Adem Büyük, Ryan Donk ve Sofiane Feghouli (2) kaydetti. Hes Kablo Kayserispor'un tek golü Mesanovic'ten geldi.
SERİ 4 MAÇA ÇIKTI!
Antalyaspor, Denizlispor ve Konyaspor'dan sonra evinde Kayserispor'u 4-1'le geçen Cimbom, 4 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı.
BELHANDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ!
Sarı-kırmızılı takımda maç öncesi 3 sarı kartı bulunan Younes Belhanda, 48. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Galatasaray'ın Kasımpaşa ile karşılaşacağı maçta forma giyemeyecek.
- 02.02.2020
- Güncelleme: 02.02.2020 21:16
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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