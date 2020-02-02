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02 Şubat 2020, Pazar
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4-1 | MAÇ SONUCU

Galatasaray 4-1 Kayserispor | MAÇ SONUCU

'in 20. haftasında sahasında 'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak önemli bir 3 puan elde etti. Aslan bu galibiyetle puanını 36'ya yükseltti ve liderle arasındaki puan farkını 5'e indirerek yarışta ben de varım dedi. Kayserispor ise bu mağlubiyetle son sırada yer aldı.

, karşısında hata yapmadı. Mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçı 4-1 kazanan Terim'in öğrencileri, liderle arasındaki farkı 5'e indirerek şampiyonluk yarışına dahil oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri , Ryan Donk ve Sofiane Feghouli (2) kaydetti. Hes Kablo Kayserispor'un tek golü Mesanovic'ten geldi.

SERİ 4 MAÇA ÇIKTI!

Antalyaspor, Denizlispor ve Konyaspor'dan sonra evinde Kayserispor'u 4-1'le geçen Cimbom, 4 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı.

BELHANDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ!

Sarı-kırmızılı takımda maç öncesi 3 sarı kartı bulunan Younes Belhanda, 48. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Galatasaray'ın Kasımpaşa ile karşılaşacağı maçta forma giyemeyecek.

  1. 02.02.2020
  2. Güncelleme: 02.02.2020 21:16
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