MAÇ SONUCU | Alanyaspor 2-1 Yeni Malatyaspor - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
02 Şubat 2020, Pazar
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MAÇ SONUCU | 2-1

MAÇ SONUCU | Alanyaspor 2-1 Yeni Malatyaspor

'in 20. haftasında , evinde Btc Türk 'u konuk etti. Akdeniz temsilcisi, mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. , Bakasetas (45+1) ve Tzavellas (57) ile golleri bulurken, Yeni Malatayspor'un tek golünü ise Issam Chebake (90+4) kaydetti. Alanyaspor, N'Sakala'nın 60. dakikada kırmızı kart görmesiyle beraber maçı 10 kişi tamamlayarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

ve Btc Türk , Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadele, Akdeniz temsilcisinin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ilk golü Alanyasporlu Bakasetas'tan geldi. 45+1. dakikada Yunan futbolcu, takımına 1-0'lık üstünlüğü sağlayan golü kaydetti.

, 2. golünü golcüsü Cisse ile buldu. Senegal'li yıldız, penaltıdan bulduğu golle skoru 2-0'a getirdi.

'un tek golünü ise Issam Chebake kaydetti. Fas'lı futbolcu, 90+4. dakikada golü kaydetti ve müsabaka 2-1 sona erdi.

ALANYA KIZARDI

Öte yandan Alanyaspor'da N'sakala, kaleciyle karşı karşıya kalan rakibine çelme taktı ve maçın hakemi tarafından 60. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Alanyaspor, gelecek hafta Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Yeni Malatyaspor ise Trabzonspor'a konuk olacak.

6 MAÇTIR YENİLMİYOR!

Öte yandan Alanyaspor, oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. İşte sonuçlar;

Alanyaspor 0-0 Antalyaspor
Denizlispor 1-5 Alanyaspor
Alanyaspor 2-1 Konyaspor
Alanyaspor 5-1 Kayserispor
Kasımpaşa 1-2 Alanyaspor
Alanyaspor 2-0 Yeni Malatyaspor

  1. 02.02.2020
  2. Güncelleme: 02.02.2020 18:52
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