Atiba Hutchinson'dan rekor!
Beşiktaş'ın 37 yaşındaki Kanadalı yıldız oyuncusu Atiba Hutchinson 20. hafta itibarıyla 4 gol, 4 asiste ulaşarak siyah-beyazlı takımda en fazla katkı yaptığı döneme imza attı.
Beşiktaş'ın emektar orta sahası Atiba Hutchinson bu sezon 4. asistini Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında Burak Yılmaz'a yaptı. 8 Şubat'ta 37 yaşına girecek olan Kanadalı futbolcu, 20. haftası oynanan Süper Lig'de şimdiden 4 gol, 4 asiste ulaşarak, 7. sezonunu geçirdiği siyah-beyazlı takımda gole en fazla katkı yaptığı döneme imza attı.
Gençlerbirliği'ni 4-1 yendikleri maçta 3 asist, 1 gol kaydeden Atiba Hutchinson; Gaziantep, Kayserispor ve Fenerbahçe karşılaşmalarında da birer kez rakip ağları havalandırmıştı.
- 02.02.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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