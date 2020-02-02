Atiba Hutchinson'dan rekor!

Beşiktaş'ın emektar orta sahası Atiba Hutchinson bu sezon 4. asistini Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında Burak Yılmaz'a yaptı. 8 Şubat'ta 37 yaşına girecek olan Kanadalı futbolcu, 20. haftası oynanan Süper Lig'de şimdiden 4 gol, 4 asiste ulaşarak, 7. sezonunu geçirdiği siyah-beyazlı takımda gole en fazla katkı yaptığı döneme imza attı.

Gençlerbirliği'ni 4-1 yendikleri maçta 3 asist, 1 gol kaydeden Atiba Hutchinson; Gaziantep, Kayserispor ve Fenerbahçe karşılaşmalarında da birer kez rakip ağları havalandırmıştı.