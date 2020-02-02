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02 Şubat 2020, Pazar
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'dan rekor!

Atiba Hutchinson'dan rekor!

'ın 37 yaşındaki Kanadalı yıldız oyuncusu 20. hafta itibarıyla 4 gol, 4 asiste ulaşarak siyah-beyazlı takımda en fazla katkı yaptığı döneme imza attı.

'ın emektar orta sahası bu sezon 4. asistini maçının ilk yarısında 'a yaptı. 8 Şubat'ta 37 yaşına girecek olan Kanadalı futbolcu, 20. haftası oynanan 'de şimdiden 4 gol, 4 asiste ulaşarak, 7. sezonunu geçirdiği siyah-beyazlı takımda gole en fazla katkı yaptığı döneme imza attı.

'ni 4-1 yendikleri maçta 3 asist, 1 gol kaydeden Atiba Hutchinson; Gaziantep, ve karşılaşmalarında da birer kez rakip ağları havalandırmıştı.

  1. 02.02.2020
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