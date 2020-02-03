Beşiktaş'ın zorlu maratonunda 7 maçın 6'sı İstanbul'da! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
03 Şubat 2020, Pazartesi
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'ın zorlu maratonunda 7 maçın 6'sı 'da!

Beşiktaş'ın zorlu maratonunda 7 maçın 6'sı İstanbul'da!

'in 20. haftasında Rizespor'u deplasmanda geçen , zorlu bir periyoda giriyor. Önümüzdeki 7 lig maçının 6'sını 'da 1'ini de Alanya'da oynayacak olan 'ın ekibi, bu süreçte maksimum puanı toplayıp zirve yarışına ortak olmak istiyor.

'ta 6 haftalık zorlu maraton başlıyor. Son maçında Rizespor'u deplasmanda geçen siyah-beyazlılar, maçıyla başlayacak olan zorlu fikstüre giriyor. Lider Sivasspor'u 5-1'lik skorla geçen Sumudica'nın öğrencileri karşısında iç saha avantajını kullanmak isteyen siyah-beyazlılar, taraftarı önünde mutlak galibiyet kovalıyor. 'ın bir sonraki sınavı ise, 2014-2015 sezonundan bu yana deplasmanda kazanamadığı karşısında olacak. Siyah-beyazlılar, zirve yarışındaki rakiplerinden birisi olan Başakşehir önünde iyi bir sonuç almak istiyor. Başakşehir deplasmanının ardından iç sahada boy gösterecek olan Beşiktaş, bir başka şampiyonluk adayı 'u konuk edecek. Ligin ilk yarısındaki maçta rakibine 4-1 mağlup olan Beşiktaş, Trabzonspor karşısında rövanşı almak istiyor.

7 MAÇIN 6'SI İSTANBUL'DA

Gaziantep, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarını 'da oynayacak olan Beşiktaş, bir sonraki hafta ise ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İlk 4 sıra içinde yer alan Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor ile peş peşe oynayacak olan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör , bu zorlu periyodu aynı zamanda çıkış olarak görüyor. Bu 3 maçtan alınacak iyi sonuçlar, Beşiktaş'ı şampiyonluğun da önemli adaylarından birisi haline getirecek. Alanya deplasmanından döndükten sonra iç sahada Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Kara Kartal, ardından da deplasmanda ile karşılaşacak. Galatasaray derbisinin ardından iç sahada 'u konuk edecek olan Sergen Yalçın'ın ekibi, ligde oynayacağı 7 maçın 6'sında İstanbul'da boy gösterecek. Rizespor karşılaşmasının ardından yenileme antrenmanı yapan ve ardından 1 gün izin yapan siyah-beyazlılar, zorlu fikstürün hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla başlayacak.

  1. 03.02.2020
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