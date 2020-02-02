Oğuzhan Özyakup'tan itiraf: Artık içim huzurlu! | Son dakika Beşiktaş haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
02 Şubat 2020, Pazar
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'tan itiraf: Artık içim huzurlu!

Oğuzhan Özyakup'tan itiraf: Artık içim huzurlu!

Ara döneminde 'tan Feyenoord'a kiralanan , Hollanda ekibiyle çıktığı ilk karşılaşmada golle buluştu. Feyenoord, Hollanda Ligi'nin 21. haftasında oynadığı Emmen müsabakasından 3-0'lık üstünlükle ayrılırken Oğuzhan, 2. dakikada rakip fileleri sarsarak gol perdesini açan isim olmuştu. Hollanda temsilcisi, Jorgensen ve Sinisterra'nın da golleriyle rakibini 3-0 mağlup ederken, Oğuzhan Özyakup maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Ara sezonunun son gününde 'tan Feyenoord'a transferi gerçekleşen , çıktığı ilk karşılaşmada golle buluşurken, maç sonunda basına açıklamalarda bulundu.

Oğuzhan, yaptığı açıklamada "Artık içim çok huzurlu" yorumunu yaparken, "Yıllar sonra annemle ilk kez doğum gününde bir aradayım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Burada olduğumdan beri çok rahatım. Tekrar ailemle ve özlediğim arkadaşlarımla birlikteyim. Tekrar idman yapmaktan zevk alıyorum ve tekrar futbol oynamak için istekliyim. Rahatlamış ve mutlu hissediyorum. Artık içim çok huzurlu." dedi.

"DE QUIP TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILABİLİR"

Tecrübeli futbolcu konuşmasının devamında Feyenoord'un stadı De Quip'i, Türkiye'deki stadyumlara benzetirken, "De Kuip Türkiye ile karşılaştırılabilir. Her maçta stat dolu ve fanatik taraftarlar var. Bu bana da iyi geliyor. 15 yaşımdan beri Hollanda'dan ayrıyım. 12 yıldır Türkiye'de yalnız yaşıyorum. Şimdi tekrar ailemle birlikte kahvaltı yapabilirim ve arkadaşlarımla maçlara gidebileceğim" dedi.

Oğuzhan, Feyenoord'a transferi öncesinde basın mensuplarına ayrılığına dair yaptığı açıklamada, "Mutlu olmak için, huzurlu olmak için Hollanda'ya gidiyorum. Umarım iyi bir performans sergilerim ve Beşiktaş'a para kazandırırım." demişti.

  1. 02.02.2020
  2. Güncelleme: 02.02.2020 14:56
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