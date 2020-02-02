Oğuzhan Özyakup'tan itiraf: Artık içim huzurlu!
Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup, Hollanda ekibiyle çıktığı ilk karşılaşmada golle buluştu. Feyenoord, Hollanda Ligi'nin 21. haftasında oynadığı Emmen müsabakasından 3-0'lık üstünlükle ayrılırken Oğuzhan, 2. dakikada rakip fileleri sarsarak gol perdesini açan isim olmuştu. Hollanda temsilcisi, Jorgensen ve Sinisterra'nın da golleriyle rakibini 3-0 mağlup ederken, Oğuzhan Özyakup maç sonrasında açıklamalarda bulundu.
Ara transfer sezonunun son gününde Beşiktaş'tan Feyenoord'a transferi gerçekleşen Oğuzhan Özyakup, çıktığı ilk karşılaşmada golle buluşurken, maç sonunda basına açıklamalarda bulundu.
Oğuzhan, yaptığı açıklamada "Artık içim çok huzurlu" yorumunu yaparken, "Yıllar sonra annemle ilk kez doğum gününde bir aradayım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Burada olduğumdan beri çok rahatım. Tekrar ailemle ve özlediğim arkadaşlarımla birlikteyim. Tekrar idman yapmaktan zevk alıyorum ve tekrar futbol oynamak için istekliyim. Rahatlamış ve mutlu hissediyorum. Artık içim çok huzurlu." dedi.
"DE QUIP TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILABİLİR"
Tecrübeli futbolcu konuşmasının devamında Feyenoord'un stadı De Quip'i, Türkiye'deki stadyumlara benzetirken, "De Kuip Türkiye ile karşılaştırılabilir. Her maçta stat dolu ve fanatik taraftarlar var. Bu bana da iyi geliyor. 15 yaşımdan beri Hollanda'dan ayrıyım. 12 yıldır Türkiye'de yalnız yaşıyorum. Şimdi tekrar ailemle birlikte kahvaltı yapabilirim ve arkadaşlarımla maçlara gidebileceğim" dedi.
Oğuzhan, Feyenoord'a transferi öncesinde basın mensuplarına ayrılığına dair yaptığı açıklamada, "Mutlu olmak için, huzurlu olmak için Hollanda'ya gidiyorum. Umarım iyi bir performans sergilerim ve Beşiktaş'a para kazandırırım." demişti.
- 02.02.2020
- Güncelleme: 02.02.2020 14:56
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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