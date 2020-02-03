''Umarım ben de efsane olurum''
Rize sınavıyla birlikte ligde ilk heyecanını yaşayan Kartal Yılmaz, bunun devamının geleceğine inanıyor. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Hocamız Beşiktaş'ta oynamaya başladığında benim yaşımdaydı. Bu kulübe hizmet ederek bir gün onun gibi efsane olmak istiyorum" dedi.
Rize sınavıyla birlikte ligde ilk heyecanını yaşayan Kartal Yılmaz, bunun devamının geleceğine inanıyor. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Hocamız Beşiktaş'ta oynamaya başladığında benim yaşımdaydı. Bu kulübe hizmet ederek bir gün onun gibi efsane olmak istiyorum" dedi.
- 3.2.2020
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Sergen Yalçın: Keşke futbolcu olsaydım
Toplam 1
Yorum
santraforvet Beşiktaş hala iyi değil bugün şanslıydı kazandı ama Sergen hoca takımı etkilemiş biraz kıpırdanma var ben ışık gördüm
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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