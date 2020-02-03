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03 Şubat 2020, Pazartesi
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''Umarım ben de efsane olurum''

''Umarım ben de efsane olurum''

sınavıyla birlikte ligde ilk heyecanını yaşayan , bunun devamının geleceğine inanıyor. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Hocamız 'ta oynamaya başladığında benim yaşımdaydı. Bu kulübe hizmet ederek bir gün onun gibi efsane olmak istiyorum" dedi.

sınavıyla birlikte ligde ilk heyecanını yaşayan , bunun devamının geleceğine inanıyor. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Hocamız 'ta oynamaya başladığında benim yaşımdaydı. Bu kulübe hizmet ederek bir gün onun gibi efsane olmak istiyorum" dedi.

  1. 3.2.2020
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