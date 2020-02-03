''Umarım ben de efsane olurum''

Rize sınavıyla birlikte ligde ilk heyecanını yaşayan Kartal Yılmaz, bunun devamının geleceğine inanıyor. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Hocamız Beşiktaş'ta oynamaya başladığında benim yaşımdaydı. Bu kulübe hizmet ederek bir gün onun gibi efsane olmak istiyorum" dedi.