Pas ustası Atiba Hutchinson

Süper Lig'in ikinci yarısına Sivas ve Göztepe mağlubiyetleri ile başlayan Beşiktaş'ta ayakta kalan tek isim yine Atiba Hutchinson oldu. 36 yaşındaki Kanadalı orta saha, takımının kötü performansına rağmen istatistiklerde zirveyi bırakmıyor.

Ligde en az 15 maça çıkan oyuncular arasında yüzde 92.1 pas isabeti tutturan siyah-beyazlıların emektar yıldızı, bu alanda zirvede yer almayı başardı. 36 yaşındaki Atiba bu sezon 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koyarak Beşiktaş'ın üst sıralarda yer almasında başrol oynadı.

2013 yılında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımından Beşiktaş'a transfer olan Atiba, siyah-beyazlı kulüpte geçirdiği 6 sezonda 2 lig şampiyonluğu yaşadı.