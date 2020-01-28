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28 Ocak 2020, Salı
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Pas ustası

Pas ustası Atiba Hutchinson

'ın 36 yaşındaki orta sahası, bu sezon geride kalan haftalarda %92 pas isabet oranı yakalayarak bu alanda zirvede yer aldı. Ligde 4 gol, 3 asistle oynayan Kanadalı yıldız, Beşiktaş'ı ayakta tutan en önemli isim oldu.

'in ikinci yarısına Sivas ve Göztepe mağlubiyetleri ile başlayan 'ta ayakta kalan tek isim yine Atiba Hutchinson oldu. 36 yaşındaki Kanadalı orta saha, takımının kötü performansına rağmen istatistiklerde zirveyi bırakmıyor.

Ligde en az 15 maça çıkan oyuncular arasında yüzde 92.1 pas isabeti tutturan siyah-beyazlıların emektar yıldızı, bu alanda zirvede yer almayı başardı. 36 yaşındaki Atiba bu sezon 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koyarak Beşiktaş'ın üst sıralarda yer almasında başrol oynadı.

2013 yılında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımından Beşiktaş'a transfer olan Atiba, siyah-beyazlı kulüpte geçirdiği 6 sezonda 2 lig şampiyonluğu yaşadı.

  1. 28.01.2020
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