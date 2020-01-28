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28 Ocak 2020, Salı
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FK'dan depremzedelere yardım

Gaziantep FK'dan depremzedelere yardım

merkezli yaşanan depremin yaraları sarılmaya başlarken, depremzedelere bir destek de ekibi FK'dan geldi. Kırmızı siyahlı kulübün başkanı , 20. haftada evlerinde oynayacakları Sivasspor maçının gelirini depremden etkilenen vatandaşlara bağışlayacaklarını açıkladı.

FK'nin başkanı , 'in 20. haftasında ile sahalarında oynayacakları maçın gelirini depremzedelere bağışlayacaklarını bildirdi.

Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklamada, ülke olarak büyük bir felaketin yaralarını yine büyük bir yardım seferberliği ile sarmaya çalıştıklarını kaydetti.

Pazar günü oynayacakları maça değinen Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Taraftarımızın desteği her maç bizler için çok önemli. Ancak pazar günü oynayacağımız Demir Grup Sivasspor maçında taraftarın desteği çok daha fazla önem taşıyor. Taraftarlarımız bu maça gelerek hem takımlarına hem de depremzedelere destek olacaklar. Bu bilinçle Gazianteplileri tribünleri doldurmaya davet ediyoruz. Sahadan galibiyetle ayrılacağımıza inancımız tam."



  1. 28.01.2020
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