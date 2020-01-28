Gaziantep FK'dan depremzedelere yardım
Elazığ merkezli yaşanan depremin yaraları sarılmaya başlarken, depremzedelere bir destek de Süper Lig ekibi Gaziantep FK'dan geldi. Kırmızı siyahlı kulübün başkanı Mehmet Büyükekşi, 20. haftada evlerinde oynayacakları Sivasspor maçının gelirini depremden etkilenen vatandaşlara bağışlayacaklarını açıkladı.
Gaziantep FK'nin başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile sahalarında oynayacakları maçın gelirini depremzedelere bağışlayacaklarını bildirdi.
Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklamada, ülke olarak büyük bir felaketin yaralarını yine büyük bir yardım seferberliği ile sarmaya çalıştıklarını kaydetti.
Pazar günü oynayacakları maça değinen Büyükekşi, şunları kaydetti:
"Taraftarımızın desteği her maç bizler için çok önemli. Ancak pazar günü oynayacağımız Demir Grup Sivasspor maçında taraftarın desteği çok daha fazla önem taşıyor. Taraftarlarımız bu maça gelerek hem takımlarına hem de depremzedelere destek olacaklar. Bu bilinçle Gazianteplileri tribünleri doldurmaya davet ediyoruz. Sahadan galibiyetle ayrılacağımıza inancımız tam."
- 28.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Gaziantep FK'dan depremzedelere yardım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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