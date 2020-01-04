Zekeriya Alp: VAR'dan haberimiz yok

Türkıye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, Süper Lig'de sezonun ilk devresinde gündem olan konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Zekeriya Alp, sezon başından beri birçok tartışma yaşandığını belirtirken, söz konusu süreçte herhangi bir açıklama yapıp, tartışmalara dahil olmak istemediklerini vurguladı.



Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası tartışılan VAR kayıtlarının açıklanması konusuna değinen Alp, "VAR kayıtlarının açıklanması biraz zor çünkü bizimle ilgili bir durum değil. Özel bir anlaşma var. Bu konuyla ilgili TFF'nin bir kurumla anlaşması var. VAR kayıtlarının açıklanması gibi bir durum söz konusu değil. VAR kayıtlarını biz bile bilmiyoruz. Öğrenmek de istemiyoruz. Çok acil, çok ilginç bir durum söz konusu olursa, 'VAR kayıtlarını bize açıklayın.' deriz. En doğrusu, bizim VAR kayıtlarıyla uzaktan yakından ilgimizin olmaması" dedi.



DOĞRU KARARLAR ARTTI

Alp, ayrıca VAR sisteminin geçen sezona oranla daha doğru kullanıldığını ve VAR'a daha az gidildiğini belirterek, "İlk yarıda VAR'dan 738 pozisyon kontrol edildi. Bu rakam geçen yıl 881'di ve 143 azalma dikkati çekiyor. Bu da hakemlerimizin daha az pozisyonda şüphe duyması anlamını taşıyor. En önemli gelişimi inceleme sayısında görüyoruz. 2018-19 sezonunun ilk devresinde 70 olan kontrol sayısı, 43'e indi. Yani VAR'a başvurma konusunda UEFA standartlarına doğru ilerlediğimizi görüyoruz. Sahada yapılan inceleme sonucunda geçen yıl 23 karar değişirken, sayı bu sezon 4 olarak gerçekleşti" dedi. Alp şöyle devam etti: "VAR'da düzeltilen karar ise 23'ten 26'ya yükseldi. Yine 93 olan toplam müdahale sayısı da 69'a düştü. Burada bir detaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Geçen yılki 23 gereksiz incelemeyi çıktığınız zaman, sayı 73'e 69 oluyor ki bu da 'Bu sene VAR hiçbir şeye karışmıyor' algısının yanlış olduğunu gösteriyor."



TAVİZ VERMEYİZ

Alp, futbolcular ile teknik heyetlerin, hakemin vermiş olduğu herhangi bir karar sonrası sözle veya el kol hareketleriyle aşırı itirazda bulunarak sahaya müdahil olmalarının ve seyirciyi ateşleyip, galeyana getirdikleri davranışların en önemli hassasiyetleri olduğuna dikkati çekti. Bahsi geçen konu hakkında hakemlere kesin talimat verdiklerini belirten Zekeriya Alp, "Hakemlerimiz maç yönetirken, kişiliklerini rencide edici her türlü harekete karşıyız. Bu manada asla taviz vermeyeceğiz" dedi.



DAHA ÇOK HAKEMİMİZ OLACAK

Alp, yaş haddinden dolayı genç hakemlerden oluşan yeni bir jenerasyon hazırlamak zorunda olduklarını anlattı. Kadrolarında çok tecrübeli isimler olduğunu söyleyen Alp, "Az görev alan hakemlerimizi kazanma yolunda adımlar attık. Geniş bir hakem havuzunu oluşturmak istiyoruz. 1 Temmuz'dan beri UEFA'dan hakemlerimize gelen maç sayısı 35. Cüneyt Çakır ile birlikte 1. Kategoriye çıkan Ali Palabıyık bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde görev aldı. İnşallah uzun yıllar görev yapacak" dedi.



İKİNCİ DEVREDE 13 HAKEM DAHA GÖREV YAPACAK

Alp, Süper Lig'in 2. devresinde 10 VAR ile 3 AVAR personelinin daha görev yapabileceğini söyledi. VAR hakemi sayısını artırmak için çok önemli bir proje hayata geçirdiklerini belirten Alp, "TFF 2. Lig'de görev yapan klasman hakemlerinin tamamını taradık. Teorik eğitimler, video testler, simülatör çalışmaları, saha uygulamaları ve canlı maç organizasyonları sonrasında, 10 VAR ve 3 AVAR hakemini daha ligin ikinci yarısında görev yapabilecek" diye konuştu. Oyun kuralları konusunda güncel kalmaları için her hafta hakem ve gözlemcilere 5 soruluk 'Oyun kuralları testi' gönderdiklerini de bildirdi.