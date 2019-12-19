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19 Aralık 2019, Perşembe
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'de heyecan 16. hafta maçlarıyla sürecek

Süper Lig'de heyecan 16. hafta maçlarıyla sürecek

Futbolda 'in 16. haftası yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Antalyaspor ile MKE Ankaragücü, Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. hafta müsabakalarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü ()

21 Aralık Cumartesi:

15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

17.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK ()

20.00 Göztepe-Galatasaray (Bornova )

22 Aralık Pazar:

14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

23 Aralık Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor ( Atatürk)

  1. 19.12.2019
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