Süper Lig'de heyecan 16. hafta maçlarıyla sürecek
Futbolda Süper Lig'in 16. haftası yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Antalyaspor ile MKE Ankaragücü, Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. hafta müsabakalarının programı şöyle:
Yarın:
20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)
21 Aralık Cumartesi:
15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)
17.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Göztepe-Galatasaray (Bornova Aziz Kocaoğlu)
22 Aralık Pazar:
14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)
16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
23 Aralık Pazartesi:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)
20.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor (Denizli Atatürk)
- 19.12.2019
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Tosic dönüyor
Toplam 1
Yorum
savaş ŞAKAMI..YAŞ 34 HEM SONRA BJK GİTSİNDE KURTULALIM, SÜREKLİ KIRMIZI KART GÖRÜYOR DENİLEN TOSİC YOK BEE DAHA NELER..
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Ndiaye sesleri
Toplam 1
Yorum
SERKAN Trabzonu ndiaye kurtaracak. Şu trabzona gelmeyen adamların peşinden koşma sevdamız yokmu bizim. Atıf içinde aynılarını yaşamıştık. Ndiayeded
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 1
Yorum
serkan Altay yenip tur atlarsa istifa edecek misin ? Ü.K.
Süper Lig'de heyecan 16. hafta maçlarıyla sürecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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