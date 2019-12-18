Mehmet Sepil'den harcama limiti kararı! Tekrardan yüzde 30'a...
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, geçtiğimiz günlerde yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilen harcama limitinin tekrardan yüzde 30'a düşürülmesiyle alakalı kulüp başkanlarıyla görüşecek.
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, kulüplerinin harcama limiti sapma oranının yüzde 40'dan yüzde 30'a düşürülmesiyle ilgili kulüp başkanlarıyla görüşeceğini ve bunları Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ileteceğini söyledi.
Sepil yaptığı açıklamada, harcama limiti sapma oranının yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkartılması kararının bir önceki Kulüpler Birliği Vakfı döneminde kulüplerin isteği doğrultusunda alındığını hatırlattı.
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olduktan sonra bunun daha önce görüşülmüş olmasından dolayı buna destek verdiğini kaydeden Sepil, şöyle konuştu:
"Oranın yüzde 40'a yükseltilmesinin ardından birçok kulüp Türkiye Futbol Federasyonunu eleştirdi. Ben bu eleştirilerin haksız olduğuna inanıyorum. Oranın artırılmasının kamuoyunda bir takım kulüplere yardımcı olmak amaçlı çıkmış bir karar havası uyandırdı. Bazı kulüp başkanları bu konuda açıklamalarda bulundu. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da bugün bir öneri sundu, ben de bu öneriye katılıyorum. Gümüşdağ'ın açıklamalarının ardından birçok kulüp başkanı beni aradı. Onlar da imza vermeye hazır olduklarını söyledi. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak müracaat olması halinde harcama limiti sapma oranının yüzde 40'dan yüzde 30'a indirilmesi konusunda olumlu görüş vereceğim. Kulüp başkanlarının hepsiyle görüştükten sonra oranın 40'tan 30'a indirilmesi hakkında istekleri toplayıp, bunları TFF'ye ileteceğim."
- 18.12.2019
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Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
Gürsel Özşamlı He canım Hüseyin'i de kulübeye koyun yabancılardan oluşan bir öze dönüş masalı anlatın bize
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Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
SRD Hatalarına rahmen eldeki mevcut stoperlerin en iyisi hüseyin dinlendirilmesinde fayda var çok yıpratıldı çocuk
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Yedi bela Kocaelispor!
Toplam 1
Yorum
K. Süper Lige dönünce tekrardan korkulu rüya olacağız..!!
Mehmet Sepil'den harcama limiti kararı! Tekrardan yüzde 30'a... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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