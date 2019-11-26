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26 Kasım 2019, Salı
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'de deplasman takımlarının haftası

Süper Lig'de deplasman takımlarının haftası

'de 12'nci hafta geride kalırken, deplasman ekipleri aldıkları sonuçlarla haftaya damga vurdu. Süper Lig'de 12'nci hafta - FK maçıyla sona ererken, oynanan 9 karşılaşmada deplasman takımlarının grafiği dikkat çekti. Bu hafta oynanan karşılaşmalar sonunda deplasman ekipleri 6 galibiyet alırken, iki maç da berabere sonuçlandı. Evinde tek gülen takım ise 'u 2-0 mağlup eden Denizlispor oldu.

'de 12'nci hafta sonunda deplasman ekipleri aldıkları 6 galibiyetle bu sezon bir ilke imza attı.

Bu hafta, deplasman ekiplerinin şu ana kadar en çok maç kazandığı hafta olarak dikkat çekti. Ligin 3'üncü haftasında oynanan karşılaşmalar sonucunda deplasman ekipleri 5 galibiyet alırken, 4 de beraberlik elde etmiş ve o haftayı mağlubiyet yüzü görmeden kapatmıştı. Bu hafta deplasmanda gülen takımlar , , , ve olurken; ve FK da deplasmanda aldıkları 1'er puanla evlerine dönmeyi başardı.

Süper Lig'de 12'nci haftada alınan sonuçlar şu şekilde:

- Medipol Başakşehir: 0-1

Yukatel Denizlispor - : 2-0

MKE Ankaragücü - Trabzonspor: 0-3

İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş: 0-1

İstikbal Mobilya Kayserispor - Demir Grup Sivasspor: 1-4

- Gençlerbirliği: 1-2

Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: 0-1

BtcTurk - Fenerbahçe: 0-0

- Gaziantep FK: 1-1

  1. 26.11.2019
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