Süper Lig'de deplasman takımlarının haftası
Süper Lig'de 12'nci hafta geride kalırken, deplasman ekipleri aldıkları sonuçlarla haftaya damga vurdu. Süper Lig'de 12'nci hafta Antalyaspor - Gaziantep FK maçıyla sona ererken, oynanan 9 karşılaşmada deplasman takımlarının grafiği dikkat çekti. Bu hafta oynanan karşılaşmalar sonunda deplasman ekipleri 6 galibiyet alırken, iki maç da berabere sonuçlandı. Evinde tek gülen takım ise Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Denizlispor oldu.
Süper Lig'de 12'nci hafta sonunda deplasman ekipleri aldıkları 6 galibiyetle bu sezon bir ilke imza attı.
Bu hafta, deplasman ekiplerinin şu ana kadar en çok maç kazandığı hafta olarak dikkat çekti. Ligin 3'üncü haftasında oynanan karşılaşmalar sonucunda deplasman ekipleri 5 galibiyet alırken, 4 de beraberlik elde etmiş ve o haftayı mağlubiyet yüzü görmeden kapatmıştı. Bu hafta deplasmanda gülen takımlar Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği ve Göztepe olurken; Fenerbahçe ve Gaziantep FK da deplasmanda aldıkları 1'er puanla evlerine dönmeyi başardı.
Süper Lig'de 12'nci haftada alınan sonuçlar şu şekilde:
Galatasaray - Medipol Başakşehir: 0-1
Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor: 2-0
MKE Ankaragücü - Trabzonspor: 0-3
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş: 0-1
İstikbal Mobilya Kayserispor - Demir Grup Sivasspor: 1-4
Kasımpaşa - Gençlerbirliği: 1-2
Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: 0-1
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: 0-0
Antalyaspor - Gaziantep FK: 1-1
- 26.11.2019
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Kral'a tam destek
Toplam 1
Yorum
serhat Sonuna kadar arkandayız KRAL
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Yanal’ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti
Toplam 1
Yorum
nuri can ersun yanalla devam etmek zaman kaybından baska bir ise yaramaz
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Trabzonspor'da Sörloth fırtınası!
Toplam 1
Yorum
Adil Cok iyi oynadı. Cok iyi bir futbolcu. Bunun mutlaka tapusu alınmalı
Süper Lig'de deplasman takımlarının haftası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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