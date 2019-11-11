Ankaragücü Metin Diyadin ile yolları ayırma kararı aldı!
Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde kötü gidişatın faturası kesildi. Sarı-lacivertli takım, teknik direktör Metin Diyadin ile yolları ayırma kararı aldı. Başkent ekibi ligde son olarak Başakşehir'e mağlup olurken son 3 maçta puan alamamıştı.
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- 11.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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