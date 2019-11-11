Ankaragücü Metin Diyadin ile yolları ayırma kararı aldı! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
11 Kasım 2019, Pazartesi
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Ankaragücü ile yolları ayırma kararı aldı!

Ankaragücü Metin Diyadin ile yolları ayırma kararı aldı!

ekibi MKE Ankaragücü'nde kötü gidişatın faturası kesildi. Sarı-lacivertli takım, teknik direktör ile yolları ayırma kararı aldı. Başkent ekibi ligde son olarak 'e mağlup olurken son 3 maçta puan alamamıştı.

Detaylar birazdan...
  1. 11.11.2019
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