Süper Lig'den haberler (23.10.19)

ŞİFO'DAN TAKIMA TERAPİ

F.Bahçe'ye yenilerek 3 puan hasretini 6 maça çıkaran Denizli, kötü gidişata G.Birliği deplasmanında son vermek istiyor. Teknik Direktör Mehmet Özdilek'in, "2-0 geri düşmemize rağmen arzumuz beni çok ümitlendirdi. Geçmişi unutalım, önümüze odaklanalım" diye takıma moral verdiği öğrenildi.

MERT HAKAN'DAN, RIZA ÇALIMBAY'A ÖVGÜ

Sivas'ta dikkatleri üzerine çeken ve Trabzon'un radarına giren Mert Hakan, hocası Rıza Çalımbay'a övgü yağdırdı. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle şans bulamadığını belirten 25 yaşındaki orta saha, "Yazın 1.5 ay özel hocayla çalıştım. Rıza hocamızın verdiği özgüvenle ve bize inanmasıyla, onu mahcup etmemek için hem kendi, hem de onun adına mücadele edeceğiz" dedi.

GAZİANTEP REVİRE DÖNDÜ

Trabzonspor'a 4-1 yenilen Gaziantep'te sakat futbolcuların çokluğu, teknik heyetin keyfini kaçırdı. Kırmızı-siyahlılarda Muhammet Demir 8, Tetteh 3, Morais 2 hafta, Muğdat Çelik ise 6 ay sahalardan uzak kalacak. Bunlara bir de Trabzonspor mücadelesinde kırmızı kart gören Kayode'nin eklenmesi, lider Alanyaspor'la oynanacak kritik karşılaşma öncesi sıkıntıları ikiye katladı.

FİKRET ORMAN'A KBV'DEN PLAKET

Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) ve Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'a teşekkür plaketi takdim edildi. Kulüpler Birliği Vakfı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, vakfın başkan yardımcısı ve Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in, Fikret Orman'a plaket takdim ettiği belirtildi. Fikret Orman, 1 Şubat 2018'den beri Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı yapmıştı.

HOROZ'A GÖZDAĞI

Antalya'da 6-0'lık bir sonuçla ligde ilk 3 puanını alan Gençlerbirliği, Denizlispor'a bilendi. Teknik Direktör Mustafa Kaplan, "Bu maçı kazanmamızla üzerimizdeki baskı da kalktı. Denizli maçını da kazanıp, bu üç puanı perçinlemek istiyoruz" dedi.

KAYSERİ'DE İSTİFA

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan sonuncu sıradaki Kayserispor'dan, bir de istifa haberi geldi. Kulüpte Başkan Yardımcılığı ve Başkan Danışmanlığı görevinde bulunan Türker Horoz istifa ederken, Başkan Hamdi Elcuman da bu istifayı doğruladı.

GUILHERME ATIYOR MALATYA COŞUYOR

Süper Lig'de 5-1'lik Denizlispor galibiyetiyle milli araya giren ardından Konyaspor deplasmanında 2-0 kazanarak bu galibiyeti perçinleyen Yeni Malatyaspor'da Brezilyalı yıldız Guilherme, asistleri ve golleriyle takımına büyük katkı sağlıyor. Konya'da gol perdesini usta işi bir frikikle açan 28 yaşındaki sambacı, 4 gole ulaştı. Tecrübeli 10 numara, golcülüğünün yanı sıra atılan 5 gole de asistleriyle direkt katkı yaparak, 8. hafta sonunda toplanan 13 puanda büyük pay sahibi oldu. Bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazanan Yeni Malatya da attığı 18 golle Alanya'yla birlikte ligin en golcü takımı olmayı başardı.