Son dakika: Süper Lig'de 9. hafta hakemleri belli oldu! Beşiktaş-Galatasaray derbisini yönetecek isim...

Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri duyuruldu... Türkiye Fubol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Beşiktaş - Galatasaray derbini hakem Mete Kalkavn'ın yöneteceği duyuruldu. Kalkavn'ın yardımcılıklarını, Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar'ın yapacağı belirtildi. Dördüncü hakem ise Atilla Karaoğlan.

Öte yandan Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbinin VAR hakeminin Cüneyt Çakır olduğu duyurulurken, AVAR'ın Özgüç Türkalp ve Bahattin Duran olacağı açıklandı.

İŞTE 9. HAFTA PROGRAMI:

İKİ TAKIMIN METE KALKAVAN İLE YAKIN GEÇMİŞİNDEN ÖNE ÇIKANLAR...

TERİM İLE KALKAVAN DİYALOĞUNU HATIRLAYALIM...

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Konya beraberliğinin ardından Teknik Direktör Fatih Terim'in hakem Mete Kalkavan ile yaşadığı diyalog olay olmuştu. Terim maç sonu Kalkavan'a, "Hocam Diagne'nin pozisyonu ofsayt değildi, gerideydi. Eve gidince TV'den izle, sen de göreceksin" demişti. Galatasaraylı yöneticiler de pozisyon sonrası hakem Kalkavan'ın VAR ekranına giderek pozisyonu izlememesine tepki göstermişti.

CANER ERKİN METE KALKAVAN'A KÜFRETMİŞTİ

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Beşiktaş'ın Başakşehir'i konuk ettiği maçta Caner Erkin, hakem Mete Kalkavan'a küfretmişti. Deneyimli sol bek bu olaydan sonra 6 maç ceza almıştı.

KALKAVAN İLE 4. KEZ...

Mete Kalkavan, dördüncü kez Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetecek.

Kalkavan'ın yönettiği maçların sonuçları;

13/08/16Beşiktaş 1 - 1 Galatasaray

08/05/16Galatasaray 0 - 1 Beşiktaş

14/12/15Beşiktaş 2 - 1 Galatasaray



DERBİNİN HAKEMİ METE KALKAVAN KİMDİR?

Mete Kalkavan (d. 1980 İstanbul), FIFA kokartlı Türk futbol hakemi ve makine mühendisi.

Babası, CHP Samsun milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan'dır.Futbola ve hakemliğe olan ilgisi daha küçük yaşlarda Babası Ahmet İhsan Kalkavan'ın 14 yıl süreyle Samsun Yolspor, 2,5 yıl ise Samsunspor Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulunması ve Türkiye Hentbol Federasyonu'nda da yönetim kurulu üyeliği yapmasıyla başladı. Girdiği TFF Hakemlik kursunda başarılı bir derece alarak mezun oldu.

1999 yılında çıktığı ilk maç PAF Liginde oynanan 1. yardımcı hakem olarak çıktığı İstanbulspor - Altay maçıydı. İlk Süper Lig maçı 14 Eylül 2003 tarihinde oynanan Ankaragücü - Denizlispor maçıdır. Orta hakem olarak görev yaptığı ilk maç ise 2011 yılında Gençlerbirliği-Konyaspor maçıdır. Halen Süper Lig hakemi olarak görev yapmaktadır. 24 Aralık 2012 tarihinde FIFA kokartı takmaya hak kazandı. 2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Kalkavan'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.

Mete Kalkavan, 28 Nisan 2012'de turizmci Selda Saf hanımla evlenmiştir.