MHK Üst Klasman Hakem Semineri düzenledi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından 3'üncü Üst Klasman Hakem Semineri düzenlendi. Merkez Hakem Kurulu tarafından 2019-2020 Sezonu Hakem Gelişim Programları kapsamında yapılan 3'üncü Üst Klasman Hakem Semineri, 13 Ekim Pazar günü İstanbul Bostancı'da bir otelde gerçekleştirildi.
Merkez Hakem Kurulu üst klasman hakem semineri düzenledi. Seminere MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri ve MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg katıldı. Seminerde hakemler 6 gruba ayrılarak; UEFA'nın son dönemlerde üzerinde durduğu, hakemlerin daha aktif katılımının sağlandığı yeni eğitim modeli kullanıldı.
Seminerde üzerinde durulan konular ve alınan kararlar ise şu şekilde:
12. KURAL UYGULAMALARI VE CEZA SAHASI İÇİNDEKİ POZİSYONLAR
Sarı kart ve kırmızı kart kararları için hız, şiddet ve gaddarlık kriterleri üzerinde duruldu. Ceza sahası içindeki pozisyonlar için ise hem yer alma, hem de daha iyi bir iş birliği ile en doğru karara ulaşma çalışmaları yapıldı.
VAR SİSTEMİ UYGULAMALARI
VAR sisteminin doğru ve yanlış uygulamaları üzerinde çalışmalar yapıldı. VAR müdahale çizgisinin aynı şekilde devam etmesi gerektiği yönünde uyarılarda bulunuldu. (UEFA'daki uygulamalarda ve VAR protokolünde de yüksek VAR müdahale çizgisi benimsenmektedir.)
ELLE OYNAMALAR
Elle oynamaların cezalandırılması konusu futbol oyununun en çok tartışılan alanlarından biridir. Bu konuda da kriterlerin eşliğinde son haftalarda yaşanılan pozisyonlar çalışıldı. Ellerin doğal konumunda olması, vücudun genişlemesi veya uzaması, mesafe, top mu ele/el mi topa, oyuncunun elini kaçırma olasılığı var mı gibi kriterlerle standart kararlar almak için çalışmalar yapıldı. Bu tip pozisyonlarda da uygulanması gereken yüksek VAR müdahale çizgisinin önemi vurgulandı.
TEKNİK ALAN İHLALLERİ VE ZAMAN GEÇİRMELER
Teknik direktörlerin ve teknik alandaki sorumluların davranışları, bunların sonucunda hakemlerin uyguladıkları yöntemler tartışıldı. Hakemlerin sahadaki otoritelerini zedeleyecek davranışlara izin vermemeleri gerektiğinin altı çizildi, bu konuda taviz vermemeleri istendi.
Öte yandan, TFF yaptığı açıklamada, "Liglerimizde özellikle son haftalarda kalecilerin zaman geçirme ihlallerinin arttığı gözlemlenmiştir. Bu bağlamda hakemlerin bu konuda daha proaktif ve aktif olmaları gerektiği söylendi, örneklerle uygulanabilecek adımlar tekrarlandı" ifadelerine yer verdi.
- 14.10.2019
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karakartal Karius olmadı,kan uyuşmazlığı oldu.Fabri alınırsa çok iyi olur
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Toplam 2
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dadaş helal olsun kardeşim akşamda futbolcularına sahada ayar vereceğinizi biliyorum Allah yardımcınız olsun oğul paşası
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Toplam 1
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Pençe ÇEBİ!
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