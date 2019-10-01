TFF'den flaş karar! Hakem Suat Arslanboğa'nın sözleşmesi feshedildi - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
01 Ekim 2019, Salı
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Hakem 'nın sözleşmesi feshedildi

Hakem Suat Arslanboğa'nın sözleşmesi feshedildi

() yaptığı açıklama ile hakem 'nın 2020'de sona erecek olan sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

resmi internet sitesinden yapılan açıklamada flaş bir gelişmeye yer verildi. Paylaşılan bilgiye göre hakem 'nın sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu. Arslanboğa'nın 23 Eylül'de oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının 45+1. dakikasında siyah-beyazlı futbolcu Douglas'ın Guldbrandsen'le girdiği mücadelede verdiği kararı çok tartışılmıştı.

'den yapılan açıklama şöyle;

"Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi dün fesih edildi."

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  1. 01.10.2019
  2. Güncelleme: 01.10.2019 18:08
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