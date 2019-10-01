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01 Ekim 2019, Salı
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Kayseri Karaman'ı bırakmadı

Kayseri Karaman'ı bırakmadı

Süper Lig’de henüz galibiyet alamayan ’un hocası etti. Ancak sarı-kırmızılı yönetim tecrübeli teknik adamın istifasını kabul etmedi.

Süper Lig'de 6 hafta sonunda henüz galibiyet alamayan 'da Teknik Direktör gündüz ettiğini açıklamıştı. Ancak Kayserispor yönetimi istifayı kabul etmedi. Akşam saatlerinde bir açıklama yapan Kayserispor yönetimi, hocanın görevinin başında olduğunu duyurdu. Ligde geride kalan 6 haftada galibiyet alamayan ve 3 puanla 17'nci sırada yer alan Kayserispor'da Başkan Erol Bedir, Karaman'ın istifasının kabul edilmediğini belirtirken, "Hocamız herhangi bir tazminat talebi olmaksızın görevi bırakabileceğini ifade etti. Bu aşamada hocamızın görevden ayrılmasının uygun olmayacağını düşündük. İstifasını kabul etmedik. Kendisi de buna saygı duydu. İstenmeyen skorlara onca etki varken 'hoca değişikliği' alışkanlığına uymadık" açıklamasını yaptı.
  1. 1.10.2019
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