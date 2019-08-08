Süper Lig'den haberler (08.08.2019)

AVANTAJI KAP GEL MALATYA!

Tarihinde ilk kez Avrupa heyecanı yaşayan Yeni Malatyaspor, 3. ön eleme turunda Sırbistan'ın güçlü ekibi Partizan'a konuk oluyor. 2. turda Ljubljana'yı eleyerek taraftarını sevince boğan sarı-siyahlılar saat 22.00'de Partizan Stadı'nda avantaj arayacak. Rövanş ise 15 Ağustos'ta oynanacak. Kritik karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak. Malatya teknik direktörü Sergen Yalçın kaybetmeyeceklerini söyledi.

FATY YİNE A.GÜCÜ'NDE

Ankaragücü, Ricardo Faty ile 1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Geçen sezon sarı-lacivertli formayla 20 maça çıkan 33 yaşındaki orta saha, Türkiye'yi ve Ankara'yı çok sevdiğini belirtirken, "Sahalara dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Güzel ve başarılı bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum" dedi.

İLDİZ: 3 TRANSFER YAPACAĞIZ

Transfer şampiyonu Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, 3 transfer daha yapacaklarını açıkladı. Şu ana kadar 11 futbolcuyu bünyelerine kattığını aktaran ve G.Saray maçına hazırlanan İldiz, "Doğru transfer politikaları izlediğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

GÖZTEPE'NİN 11'İ TAMAM

Bu sezon kabus görmek istemeyen Göztepe, Afyon kampını tamamladı. Teknik direktör Tamer Tuna ilk 11'i kafasında belirledi. Kalede Beto'nun yer alacağı sarı-kırmızılıların defansını Gassama, Titi, Sanneh ve Leo oluşturacak. Orta sahada Poko, Castro ve Deniz monte edilecek. Kanatlarda Serdar ve Yasin ileri uçta Eren oynayacak.

GAZİŞEHİR MAÇI YARIM KALDI

Gazişehir'in, Al Wakrah ile yaptığı hazırlık maçı yarıda kaldı. Katar ekibi, 4 futbolcusunun sakatlanmasından dolayı sahaya çıkmadı. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Al Wakrah'ın, bundan önceki maçta da 3 futbolcusunun sakatlandığı için maçı yarım bırakmıştı.

RİZE'DEN GÖVDE GÖSTERİSİ

Ç.Rizespor; Oğuz Kağan Güçtekin, Burak Albayrak, Amedej Vetrih ve Dimitrios Chatziisaias için tanıtım toplantısı yaptı. Başkan Hasan Kartal, Birlikte olursak başarırız. Bu bilinçle çalışıyoruz ve birlikte başaracağız." diye konuştu. Futbolcular da Rize'ye gelmekten mutlu olduklarını kaydetti.

PAŞA'DAN REKOR

Süper Lig'de son 5 sezonda golcü satışında 25 milyon euro ile en çok kâr eden kulüp Kasımpaşa oldu. Beşiktaş 17.1, Bursa 13.1 ve G.Saray 12.5 milyon ile takip etti.

'50 FORMA YAZIYORUM'

Konya'nın forma kampanyasına katılan Selim Ay, Ömer Ali Şahiner'i desteğe davet etti. Twitter'da Selim'in yanlış hesabı etiketlediğini fark eden Ömer Ali, "Yanlış hesabı etiketlediğin için sana +50 forma yazıyorum" dedi. Selim ise "Eyvallah" diye yanıtladı.