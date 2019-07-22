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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Ülkemi isterim

Ülkemi isterim

Düsseldorflu yıldız , “Türk ekiplerinden resmi teklif gelmedi ama Süper Lig atmosferini yaşamak isterim. Milli takımla başarılı olacağız” dedi

A Milli Takım forması giyen Düsseldorf'lu , çarpıcı açıklamalar yaptı. Henüz Türkiye'den net bir transfer teklifi alamadığını söyleyen 25 yaşındaki yıldız, "Hedeflerimden biri Türkiye'de oynamak. Bir Türk futbolcu olarak Türkiye'deki atmosferi, o duyguyu yaşamak istiyorum. Güzel bir imkan olursa ileride değerlendiririm" dedi. Süper Lig'i takip ettiğini belirten Karaman, Schalke'ye transfer olan Ozan Kabak'ı çok iyi bulduğunu kaydetti. Milli takıma dair konuşan yıldız forvet sözlerini şöyle tamamladı: "Şenol Hoca çok iyi takım ruhu yarattı. İzlanda maçına çok iyi hazırlanamadık orada çok şey bizi etkiledi. Ancak Türkiye'deki maçı kazanacağız. Gruptan çıkacağımıza eminim."
  1. 22.7.2019
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