Son dakika: MHK Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım'a görev vermeyecek!
Merkez Hakem Kurulu, önümüzdeki sezon Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım'a görev verilmeyeceğini açıkladı.
Merkez Hakem Kurulu, 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı. Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan hakem ve gözlemci klasmanlarında kendilerine yer bulamadı.
MHK'nın açıkladığı 43 kişilik Üst Klasman Hakemleri şu şekilde;
- 16.07.2019
- Güncelleme: 16.07.2019 15:37
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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