Son dakika: MHK Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım'a görev vermeyecek! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
16 Temmuz 2019, Salı
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Son dakika: ve 'a görev vermeyecek!

Son dakika: MHK Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım'a görev vermeyecek!

, önümüzdeki sezon ve 'a görev verilmeyeceğini açıkladı.

, 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı. ve , Yönetim Kurulu tarafından onaylanan hakem ve gözlemci klasmanlarında kendilerine yer bulamadı.

MHK'nın açıkladığı 43 kişilik Üst Klasman Hakemleri şu şekilde;

  1. 16.07.2019
  2. Güncelleme: 16.07.2019 15:37
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