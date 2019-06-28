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28 Haziran 2019, Cuma
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Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklama! Kulüp borçları...

Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklama! Kulüp borçları...

kulüpleri mevcut borçların yapılandırılmasıyla ilgili bir süredir Türkiye Bankalar Birliği ile görüşmeleri sürdürüyordu. Bu süreç kapsamında ilk olarak , borçlarının yapılandırıldığını açıklamıştı. Türkiye Bankalar Birliği'nden de konuya ilişkin açıklama geldi.

İşte Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklama:

kulüplerinin idari ve mali yapılarının bir bütünlük içinde yönetilmesi amacıyla kulüplerimiz ile ilgili bankalar arasındaki yapılandırma çalışmaları devam etmektedir.

Çalışmalarımız tamamlandıkça ilgili kulüplerimiz yasal prosedürler çerçevesinde açıklamalarını yapacaklardır.

Bu çalışmalarla;

Futbol kulüplerinin mali bünyelerinin güçlendirilerek çağdaş bir yapıda faaliyet göstermelerini temin edecek kurallar ve ilkeler çerçevesi belirlenmektedir.

Yeniden vadelendirmede ve yapılandırmada borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu değildir. Yapılandırmaya konu olan finansal borçlar, iki yılı anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam beş yıl süre ile vadelendirilecektir.

Futbol kulüplerinin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp her banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecektir. Bankalarımızın, kulüplerimizle ilişkisi ticari olup bundan sonra da aynı profesyonel anlayışla devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla,

Türkiye Bankalar Birliği

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  1. 28.06.2019
  2. Güncelleme: 28.06.2019 19:38
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