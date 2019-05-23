Kadir Has’taki son maçta düdük Fırat Aydınus’ta
23 Mayıs 2019, Perşembe
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’taki son maçta düdük ’ta

Kadir Has’taki son maçta düdük Fırat Aydınus’ta

İstanbul Bölgesi Hakemi , -Büyükşehir maçına atandı.

İstanbul Bölgesi Hakemi , -Büyükşehir maçına atandı.
Spor Toto Lefter Küçükandonyadis sezonu 34. haftasında Kayseri'de oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hakemi belli oldu. (MHK), bu karşılaşmaya İstanbul Bölgesi Süper Lig Hakemi Fırat Aydınus'u görevlendirdi. Bu müsabakada Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Emre Malok olarak belirlendi. Fırat Aydınus, 2018-2019 sezonunda İstikbal Mobilya Kayserispor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2'şer kez maçında görev yaptı. Kayserispor'un ile maçlarında düdük çalarken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise ile maçlarında görev yaptı. Sarı-Kırmızılılar bu 2 maçtan 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2 beraberlik aldı. 26 Mayıs 2019 Pazar günü Stadyumunda oynanacak olan İstikbal Mobilya Kasyerispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakası saat 19.00'da başlayacak. Fırat Aydınus'un bu sezon iki takım yönettiği maçlar şöyle:

İ.M.Kayserispor 2-2 Çaykur Rizespor (Hakem)
Trabzonspor 4-2 İ.M.Kayserispor (Hakem)
İ.M.Kayserispor 2-0 D.G.Sivasspor (VAR)
Fenerbahçe 2-2 B.B.Erzurumspor (Hakem)
Antalyaspor 1-1 B.B.Erzurumspor (Hakem)

  1. 23.05.2019
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