Kadir Has’taki son maçta düdük Fırat Aydınus’ta
İstanbul Bölgesi Hakemi Fırat Aydınus, İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına atandı.
İstanbul Bölgesi Hakemi Fırat Aydınus, İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına atandı.
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 34. haftasında Kayseri'de oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu karşılaşmaya İstanbul Bölgesi Süper Lig Hakemi Fırat Aydınus'u görevlendirdi. Bu müsabakada Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Emre Malok olarak belirlendi. Fırat Aydınus, 2018-2019 sezonunda İstikbal Mobilya Kayserispor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2'şer kez maçında görev yaptı. Kayserispor'un Trabzonspor ile Çaykur Rizespor maçlarında düdük çalarken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise Fenerbahçe ile Antalyaspor maçlarında görev yaptı. Sarı-Kırmızılılar bu 2 maçtan 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2 beraberlik aldı. 26 Mayıs 2019 Pazar günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan İstikbal Mobilya Kasyerispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakası saat 19.00'da başlayacak. Fırat Aydınus'un bu sezon iki takım yönettiği maçlar şöyle:
İ.M.Kayserispor 2-2 Çaykur Rizespor (Hakem)
Trabzonspor 4-2 İ.M.Kayserispor (Hakem)
İ.M.Kayserispor 2-0 D.G.Sivasspor (VAR)
Fenerbahçe 2-2 B.B.Erzurumspor (Hakem)
Antalyaspor 1-1 B.B.Erzurumspor (Hakem)
- 23.05.2019
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Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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