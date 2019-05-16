Denizlispor'da Süper Lig'de hedef ilk 5

Spor Toto Süper Lig'e 9 yıl sonra çıkma başarısı gösteren Denizlispor, yeni sezonda büyük hedefler peşinde koşacak. Süper Lig'deki hedeflerini yüksek tutacaklarını belirten Başkan Ali Çetin, Teknik Direktör Yücel İldiz'le devam etmek istediğini söyledi. Başkan Çetin, "Ben Yücel hocamızla devam etmeyi düşünüyorum. Yolda adam değişmememiz lazım. Yücel hocamızdan hiç şikayetimiz yok. Bu kulüp küllerinden doğdu. Kazandıklarımızı futbolcularımıza verdik, masraflarımızı öyle çıkardık ve şampiyon olduk. Süper Lig'deki hedefimiz ilk 5'te oynamak" diye iddialı konuştu.