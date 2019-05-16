Denizlispor'da Süper Lig'de hedef ilk 5
Başkan Ali Çetin, Atatürk Stadı’nın kapasitesini artıracaklarının müjdesini de verdi. Çetin, “Açık tribünleri kapatacağız. Yetersiz gelirse de iki kat şeklinde çözüm bulacağız. Kapasiteyi de 20 bine çıkaracağız” dedi.
Spor Toto Süper Lig'e 9 yıl sonra çıkma başarısı gösteren Denizlispor, yeni sezonda büyük hedefler peşinde koşacak. Süper Lig'deki hedeflerini yüksek tutacaklarını belirten Başkan Ali Çetin, Teknik Direktör Yücel İldiz'le devam etmek istediğini söyledi. Başkan Çetin, "Ben Yücel hocamızla devam etmeyi düşünüyorum. Yolda adam değişmememiz lazım. Yücel hocamızdan hiç şikayetimiz yok. Bu kulüp küllerinden doğdu. Kazandıklarımızı futbolcularımıza verdik, masraflarımızı öyle çıkardık ve şampiyon olduk. Süper Lig'deki hedefimiz ilk 5'te oynamak" diye iddialı konuştu.
- 16.5.2019
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PFDK kararları açıklandı! Abdurrahim Albayrak...
Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
Denizlispor'da Süper Lig'de hedef ilk 5 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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