Son dakika: Zinedine Zidane Real Madrid'de!
11 Mart 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Zinedine Zidane Real Madrid'de!

'de!

Zinedine Zidane Real Madrid'de!

Son dakika haberine göre; 'da kötü bir dönem geçiren 'de ile yolların ayrılmasına karar verilirken yeni teknik direktörün olacağı iddia edildi.

İspanya'da yayın yapan La Sexta'nın haberine göre ile arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Zidane'ın Madrid ekibine 'Evet' dediği belirtilirken şu anki 'yle ayrılığın yakın zamanda açıklanacağı kaydedildi.

Real Madrid Zidane yönetiminde art arda 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmıştı. Geçen sezonun bitiminin ardından sürpriz bir şekilde istifa eden Zidane'ın ardından Crisitano Ronaldo da Juventus'a transfer olmuştu.

Zidane'ın yanı sıra yine takımla adı anılan Mourinho'yu ise bazı oyuncuların istemediği öne sürüldü.

  1. 11.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zinedine Zidane Real Madrid'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN