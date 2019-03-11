Zinedine Zidane Real Madrid'de!

İspanya'da yayın yapan La Sexta'nın haberine göre Real Madrid ile zinedine zidane arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Zidane'ın Madrid ekibine 'Evet' dediği belirtilirken şu anki teknik direktör Santiago Solari'yle ayrılığın yakın zamanda açıklanacağı kaydedildi.

Real Madrid Zidane yönetiminde art arda 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmıştı. Geçen sezonun bitiminin ardından sürpriz bir şekilde istifa eden Zidane'ın ardından Crisitano Ronaldo da Juventus'a transfer olmuştu.

Zidane'ın yanı sıra yine takımla adı anılan Mourinho'yu ise bazı oyuncuların istemediği öne sürüldü.