Ergün Penbe: “Şampiyon henüz belli değil”
06 Mart 2019, Çarşamba
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: “Şampiyon henüz belli değil”

Ergün Penbe: “Şampiyon henüz belli değil”

, şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Penbe, ’ın 8 puan geride bulunmasına karşın ligde hiçbir şeyin henüz belli olmadığını söyledi.

'ın eski yıldızı , şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Penbe, Galatasaray'ın 8 puan geride bulunmasına karşın ligde hiçbir şeyin henüz belli olmadığını söyledi.

Galatasaray'ın unutulmaz yıldızlarından Ergün Penbe, 'de yaşanan şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Lotto Şirketler Futbol Ligi'nin 16. sezonunun kura çekimine katılan Ergün Penbe, ligde kalan 10 haftayı değerlendirdi. 'in en yakın rakibi Galatasaray'ın 8 puan önünde lider durumda bulunmasına karşın, ligde henüz hiçbir şeyin belli olmadığını söyleyen Ergün Penbe, "Şampiyonlukla ilgili konuşmak için şu an erken. Önümüzdeki 5 haftada alınacak olan sonuçların ardından tablo netleşir" dedi.

  1. 06.03.2019
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