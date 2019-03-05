Çaykur Rizespor'da İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıkları
05 Mart 2019, Salı
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'da İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıkları

Çaykur Rizespor'da İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıkları

Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda kontrol-pas oyunu ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmalar yapıldı.

Sakatlığı bulunan Azubuike idmana katılmazken, hafif sakatlığı bulunan ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

  1. 05.03.2019
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