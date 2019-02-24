Spor Toto Süper Lig'de nefes kesen maçlar

Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında 25 Şubat Pazar günü birbirinden heyacanlı maçlar oynanacak. Küme düşme mücadelesini yakından ilgilendiren maçta MKE Ankaragücü, BB. Erzurumspor'u konuk edecek.

Atiker Konyaspor, evinde İM.Kayserispor ile karşılaşacak.

Şampiyonluğun en büyük favorilerinden olan iki takım bugün aynı saatte maçlara çıkacak. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen Medibol Başakşehir - Bursaspor maçı bu akşam oynanacak. Galatasaray ise TT Arena'da ligde zor günler geçiren Akhisarspor'u ağırlayacak.

İşte maçların saatleri;



13:30 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

16:00 Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor

19:00 Medipol Başakşehir - Bursaspor

19:00 Galatasaray - Akhisarspor