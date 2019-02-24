Spor Toto Süper Lig'de nefes kesen maçlar
24 Şubat 2019, Pazar
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'de nefes kesen maçlar

Spor Toto Süper Lig'de nefes kesen maçlar

24 Şubat Pazar günü 'de birbirinden heyecanlı mücadeleler oynanacak.

'in 23.haftasında 25 Şubat Pazar günü birbirinden heyacanlı maçlar oynanacak. Küme düşme mücadelesini yakından ilgilendiren maçta MKE Ankaragücü, BB. Erzurumspor'u konuk edecek.
, evinde İM.Kayserispor ile karşılaşacak.
Şampiyonluğun en büyük favorilerinden olan iki takım bugün aynı saatte maçlara çıkacak. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen Medibol - maçı bu akşam oynanacak. ise TT Arena'da ligde zor günler geçiren Akhisarspor'u ağırlayacak.
İşte maçların saatleri;

13:30 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16:00 Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor
19:00 Medipol Başakşehir - Bursaspor
19:00 Galatasaray - Akhisarspor

  1. 24.02.2019
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