Spor Toto Süper Lig'de nefes kesen maçlar
24 Şubat Pazar günü Spor Toto Süper Lig'de birbirinden heyecanlı mücadeleler oynanacak.
Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında 25 Şubat Pazar günü birbirinden heyacanlı maçlar oynanacak. Küme düşme mücadelesini yakından ilgilendiren maçta MKE Ankaragücü, BB. Erzurumspor'u konuk edecek.
Atiker Konyaspor, evinde İM.Kayserispor ile karşılaşacak.
Şampiyonluğun en büyük favorilerinden olan iki takım bugün aynı saatte maçlara çıkacak. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen Medibol Başakşehir - Bursaspor maçı bu akşam oynanacak. Galatasaray ise TT Arena'da ligde zor günler geçiren Akhisarspor'u ağırlayacak.
İşte maçların saatleri;
13:30 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16:00 Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor
19:00 Medipol Başakşehir - Bursaspor
19:00 Galatasaray - Akhisarspor
- 24.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
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