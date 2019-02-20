Süper Lig'de günün özeti! (19.02.19)
20 Şubat 2019, Çarşamba
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'de günün özeti! (19.02.19)

Süper Lig'de günün özeti! (19.02.19)

Spor Toto takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

DIABATE AVRUPA HEDEFİNE İNANIYOR

'un Leicester'dan kiraladığı Diabate, Yiğido ile Avrupa'da mücadele etmek istiyor. 5 maçta 3 asist yapan 27 yaşındaki yıldız, "Avrupa'da oynayabiliriz. Eğer aynı ciddiyetle, öz güvenle devam edersek neden olmasın? Avrupa hedefine inanıyorum" yorumunu yaptı.

SAYGI DUYULACAK FUTBOL OYNAYACAĞIZ

'de 8 maçtır yenilmeyen 'de teknik direktör , deplasmanda karşılaşacakları 'yı da gözüne kestirdi. Karaman, "Konyaspor'a saygı duyuyoruz, biz de orada saygı duyulacak futbol oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ŞİŞMANOĞLU ŞOKU

'ya 'ndan kötü haber geldi. Son haftalarda sakatlıklardan dolayı kadro kurmakta sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılarda, bu kez de tecrübeli golcü sakatlandı. Arka adalesinden sakatlanan Şişmanoğlu'nun maçında oynayamayacağı öğrenildi.

ÜZÜLMEZ SESLERİ

Ligde sonuncu sıradaki Akhisar'da İbrahim Üzülmez gündeme geldi. 'ın yerine gelen Cem Kavçak'la devam edileceği bildirilmesine rağmen geçen sezon Rize'de 1. Lig şampiyonluğu yaşayan ve ilk yarıda ayrılan başarılı çalıştırıcıyla temas kurulduğu öğrenildi.

6 KULÜP PFDK'YA SEVK EDİLDİ

sevkleri açıklandı. Kasımpaşa, Y.Malatyaspor, Bursaspor ve Konya'nın saha olaylarının yanı sıra çirkin ve kötü tezahüratla, usulsüz seyirci alınmasından dolayı, kırmızı gören Konya'da Jahovic, Malatya'da de kural dışı hareketten sevk edildi.

GÖZTEPE YENİDEN ÇIKIŞA GEÇECEK

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren 'de Teknik Direktör Kemal Özdeş, maçıyla çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Özdeş, "Yeniden çıkışa geçeceğiz. Sahamızda Trabzonspor karşılaşmasından istediğimiz skoru alacağız" diye iddialı konuştu.

  1. 20.2.2019
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