Süper Lig'de günün özeti! (19.02.19)

DIABATE AVRUPA HEDEFİNE İNANIYOR



Sivasspor'un Leicester'dan kiraladığı Diabate, Yiğido ile Avrupa'da mücadele etmek istiyor. 5 maçta 3 asist yapan 27 yaşındaki yıldız, "Avrupa'da oynayabiliriz. Eğer aynı ciddiyetle, öz güvenle devam edersek neden olmasın? Avrupa hedefine inanıyorum" yorumunu yaptı.

SAYGI DUYULACAK FUTBOL OYNAYACAĞIZ



Süper Lig'de 8 maçtır yenilmeyen Kayseri'de teknik direktör Hikmet Karaman, deplasmanda karşılaşacakları Konya'yı da gözüne kestirdi. Karaman, "Konyaspor'a saygı duyuyoruz, biz de orada saygı duyulacak futbol oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



ŞİŞMANOĞLU ŞOKU



Malatya'ya Ömer Şişmanoğlu'ndan kötü haber geldi. Son haftalarda sakatlıklardan dolayı kadro kurmakta sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılarda, bu kez de tecrübeli golcü sakatlandı. Arka adalesinden sakatlanan Şişmanoğlu'nun Rize maçında oynayamayacağı öğrenildi.



ÜZÜLMEZ SESLERİ



Ligde sonuncu sıradaki Akhisar'da İbrahim Üzülmez gündeme geldi. Cihat Arslan'ın yerine gelen Cem Kavçak'la devam edileceği bildirilmesine rağmen geçen sezon Rize'de 1. Lig şampiyonluğu yaşayan ve ilk yarıda ayrılan başarılı çalıştırıcıyla temas kurulduğu öğrenildi.



6 KULÜP PFDK'YA SEVK EDİLDİ



PFDK sevkleri açıklandı. Kasımpaşa, Y.Malatyaspor, Bursaspor ve Konya'nın saha olaylarının yanı sıra çirkin ve kötü tezahüratla, usulsüz seyirci alınmasından dolayı, kırmızı gören Konya'da Jahovic, Malatya'da Adem Büyük de kural dışı hareketten sevk edildi.



GÖZTEPE YENİDEN ÇIKIŞA GEÇECEK



Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Göztepe'de Teknik Direktör Kemal Özdeş, Trabzonspor maçıyla çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Özdeş, "Yeniden çıkışa geçeceğiz. Sahamızda Trabzonspor karşılaşmasından istediğimiz skoru alacağız" diye iddialı konuştu.