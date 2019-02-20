Süper Lig'de günün özeti! (19.02.19)
Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
DIABATE AVRUPA HEDEFİNE İNANIYOR
Sivasspor'un Leicester'dan kiraladığı Diabate, Yiğido ile Avrupa'da mücadele etmek istiyor. 5 maçta 3 asist yapan 27 yaşındaki yıldız, "Avrupa'da oynayabiliriz. Eğer aynı ciddiyetle, öz güvenle devam edersek neden olmasın? Avrupa hedefine inanıyorum" yorumunu yaptı.
SAYGI DUYULACAK FUTBOL OYNAYACAĞIZ
Süper Lig'de 8 maçtır yenilmeyen Kayseri'de teknik direktör Hikmet Karaman, deplasmanda karşılaşacakları Konya'yı da gözüne kestirdi. Karaman, "Konyaspor'a saygı duyuyoruz, biz de orada saygı duyulacak futbol oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
ŞİŞMANOĞLU ŞOKU
Malatya'ya Ömer Şişmanoğlu'ndan kötü haber geldi. Son haftalarda sakatlıklardan dolayı kadro kurmakta sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılarda, bu kez de tecrübeli golcü sakatlandı. Arka adalesinden sakatlanan Şişmanoğlu'nun Rize maçında oynayamayacağı öğrenildi.
ÜZÜLMEZ SESLERİ
Ligde sonuncu sıradaki Akhisar'da İbrahim Üzülmez gündeme geldi. Cihat Arslan'ın yerine gelen Cem Kavçak'la devam edileceği bildirilmesine rağmen geçen sezon Rize'de 1. Lig şampiyonluğu yaşayan ve ilk yarıda ayrılan başarılı çalıştırıcıyla temas kurulduğu öğrenildi.
6 KULÜP PFDK'YA SEVK EDİLDİ
PFDK sevkleri açıklandı. Kasımpaşa, Y.Malatyaspor, Bursaspor ve Konya'nın saha olaylarının yanı sıra çirkin ve kötü tezahüratla, usulsüz seyirci alınmasından dolayı, kırmızı gören Konya'da Jahovic, Malatya'da Adem Büyük de kural dışı hareketten sevk edildi.
GÖZTEPE YENİDEN ÇIKIŞA GEÇECEK
Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Göztepe'de Teknik Direktör Kemal Özdeş, Trabzonspor maçıyla çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Özdeş, "Yeniden çıkışa geçeceğiz. Sahamızda Trabzonspor karşılaşmasından istediğimiz skoru alacağız" diye iddialı konuştu.
- 20.2.2019
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Ünal Karaman: "Özür dileriz"
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Yorum
Selami 61 Ya hocam tamam iyi niyetlisin güzel işler de yaptın. sakatlıklar yaşadı takım ve kilit oyuncular eksildi ama bu takım defans yapamıyor. Anla
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Kaptanlar el koydu
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Yorum
berkan Derhal tek forvete dönülmeli.Çift forvet yetki karmaşası ve bencilliği beraberinde getiriyor.Yusuf 10 numaraya tekrar geçmeli
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Efsane futbolcu hayatını kaybetti! Abdullah Çevrim kimdir?
Toplam 1
Yorum
CENNET OLSUN EFSANENİN MEKANI CENNET OLSUN. ÜZÜLDÜK BİR GS LI OLARAK
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