Fırat Aydınus ve Halil Umut Meler 2 haftadır kayıp – Fotomaç – 04 Şubat 2019
04 Şubat 2019, Pazartesi
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ve 2 haftadır kayıp

Fırat Aydınus ve Halil Umut Meler 2 haftadır kayıp

ve , iki hafta önce görev aldıkları - maçından sonra profesyonel liglerdeki hiçbir karşılaşmada görev alamadı.

Spor Toto 'in 18. haftasında , 20 Ocak Pazar günü sahasında karşılaştığı 'e 4-2 mağlup olmuştu. Söz konusu mücadelede en fazla konuşulan ise hakemler oldu. Müsabakada düdük çalan Halil Umur Meler ile VAR hakemi , özellikle bordo-mavili camia tarafından ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Bu yaşananların ardından da (MHK), Meler ve Aydınus'u iki haftadır hiçbir müsabakaya atamadı.

Fırat Aydınus, sadece yine aynı haftada oynanan Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçında Video Yardımcı Hakem görevinde bulunmuştu. , bugüne kadar hakem, VAR ve AVAR olarak ligde toplamda 21 maçta görev aldı. Meler, 1 karşılaşmasında da VAR hizmeti vermişti. 45 yaşındaki Aydınus ise Süper Lig'de toplamda 28 karşılaşmaya atandı.
  1. 4.2.2019 18:30
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