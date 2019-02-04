Fırat Aydınus ve Halil Umut Meler 2 haftadır kayıp
Fırat Aydınus ve Halil Umut Meler, iki hafta önce görev aldıkları Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçından sonra profesyonel liglerdeki hiçbir karşılaşmada görev alamadı.
Fırat Aydınus, sadece yine aynı haftada oynanan Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçında Video Yardımcı Hakem görevinde bulunmuştu. Halil Umut Meler, bugüne kadar hakem, VAR ve AVAR olarak ligde toplamda 21 maçta görev aldı. Meler, 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında da VAR hizmeti vermişti. 45 yaşındaki Aydınus ise Süper Lig'de toplamda 28 karşılaşmaya atandı.
- 4.2.2019 18:30
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'Moral kazandık'
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Yorum
karakartal Gidecek ve alınacak oyubncular var bunlar olursa seneye şampiyon olabiliriz
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Beşiktaş Kagawa ile çok farklı!
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Yorum
cascan Evet Kagava iyi kumaş ama dün BJK mız iyi oynamadı.Şansımız Antalyanın gol atamamasıydı.Takım oyunu hala yok.kopuk kopuğuz
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Teknik direktör Turgut Uçar vefat etti
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rasko baba allah rahet etsın mekanı cennet olsun
Fırat Aydınus ve Halil Umut Meler 2 haftadır kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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