Kaptan Çamdalı yuvasına döndü
Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran Ali Çamdalı, geçen sezon ayrıldığı Konya’ya geri döndü.
Transferin sessiz takımı Konyaspor, bu sessizliğini eski kaptanıyla bozdu. Sezon başında yeşil-beyazlılardan ayrılıp Ç.Rize'nin yolunu tutan 34 yayındaki tecrübeli ön libero, geçtiğimiz günlerde Karadeniz ekibiyle de bağlarını kopartmıştı. Rize'de bu sezon, 13 maçta, 1 golle oynayan Çamdalı, tekrar Konyaspor'a imza attı.
- 1.2.2019
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Beşiktaş'a sahip çıkın!
Toplam 1
Yorum
BJK TRAKTÖRÜ ŞİMDİYE KADAR OLDUĞU GİBİ SAHİP ÇIKIN BJK YE, HER ZAMAN YAPTIĞINIZI YAPIN GS YA N GALİP GETİRİN BJK Yİ DİYE TFF YE ZİYARETE GİTMİŞ TRAKTÖR
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Trabzonspor'da gelecek gençlerde
Toplam 1
Yorum
messi sinan gümüşe transfer teklifi yapılmış dediler inanmadım başkalarına para vermeye gerek yok özümüzde sinandan çok kaliteli gençler mutlaka v
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Nokta atışı yapmalıyız
Toplam 1
Yorum
fbli magnificant hoca kusur bakmada saçmalamışsın. Konuşmada çelişkiler var.Şampiyon olduğun sezonda da hiç bir genç kazandıramadın, o oturmuş kadroya.
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