Kaptan Çamdalı yuvasına döndü
04 Mayıs 2019, Cumartesi
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Kaptan Çamdalı yuvasına döndü

Kaptan Çamdalı yuvasına döndü

ile yollarını ayıran , geçen sezon ayrıldığı Konya’ya geri döndü.

Transferin sessiz takımı , bu sessizliğini eski kaptanıyla bozdu. Sezon başında yeşil-beyazlılardan ayrılıp Ç.Rize'nin yolunu tutan 34 yayındaki tecrübeli ön libero, geçtiğimiz günlerde Karadeniz ekibiyle de bağlarını kopartmıştı. Rize'de bu sezon, 13 maçta, 1 golle oynayan Çamdalı, tekrar Konyaspor'a imza attı.

  1. 1.2.2019
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