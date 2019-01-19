Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? İşte tüm bilgiler...
Zirvede kritik kapışma... Medipol Başakşehir, Süper Lig’de deplasmanda mücadele edeceği Trabzonspor ile ligde 22. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan müsabakalarda turuncu-lacivertlilerin rakibine karşı 9’a 6’lık galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Peki zirve mücadelesi veren iki takımdan Medipol Başakşehir ile Trabzonspor'un arasında oynanacak zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? İşte iki takım taraftarlarının ve futbolseverlerin merak ettiği sorular ile karşılaşmaya dair önemli detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısın 1. ve 2. sıradalarda tamamlayan iki ekip, Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. İşte maça dair önemli bilgiler...
Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor - Medipol Başakşehir karşılaşması, 20 Ocak tarihinde Şenol Güneş Spor Kompleksi Medicak Park Stadı'nda oynanacak. Hakem Halil Umut Meler'in düdük çalacağı mücadele saat 19.00'da başlayacak. Zorlu maç, beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.
LİGDE 22. RANDEVU
İki takım daha önce Süper Lig'de 21 defa birbirlerine rakip oldu. Bu maçlarda Başakşehir'in 9, Trabzonspor'un da 6 galibiyeti bulunuyor. 6 müsabakada ise kazanan çıkmadı. Söz konusu karşılaşmalarda İstanbul ekibinin attığı 22 gole karşılık Karadeniz temsilcisi de rakip ağları 34 defa sarstı.
BİLETLER TÜKENDİ
Bordo-Mavili futblseverlerin, adeta bir derbi kapışması olarak baktıkları zorlu randevu öncesi satışa çıkarılan tüm biletlerin tükendiği kaydedildi. 41 bin 461 kişilik statta yaklaşık 40 bin Trabzonspor seyircisi olacağı tahmin ediliyor.
BAŞAKŞEHİR 7 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Medipol Başakşehir, ligde bordo-mavililer ile oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Turuncu-lacivertli takım, bu maçlardan 4 galibiyet ve 3 beraberlik çıkardı. Başakşehir, rakibine karşı son yenilgisini 15 Şubat 2015'te 3-2'lik skorla almıştı.
ROBINHO VE SERDAR İLK KEZ
Turuncu-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Robinho ve Serdar Taşçı, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde, Süper Lig'de ilk defa turuncu-lacivertli formayı giyecek.
DÜDÜK HALİL UMUT MELER'DE
Zorlu mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Serkan Tokat olacak.
- 19.1.2019 13:19
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? İşte tüm bilgiler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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