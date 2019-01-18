Akhisar Belediyespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Tüm bilgiler... 
18 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

- maçı ne zaman, saat kaçta? Tüm bilgiler...

Akhisar Belediyespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Tüm bilgiler...

'de 18. haftanın açılış maçında , ile deplasmanında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada ilk 11'de oynaması muhtemel isimlerin yanı sıra maça dair tüm bilgiler haberimizde...

Spor Toto 'de 18. hafta açılış maçında ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ligde 26 puanla 7. sırada bulunurken, Akhisar Belediyespor 17 puanla 15. sırada yer alıyor.

Akhisar Belediyespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Karşılaşma, 18 Ocak Cuma günü saat 20.30'da beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Akhisar Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

AKHİSAR'DA 2 İSİM YOK
Akhisar Belediyespor'da Mustafa Yumlu ve Hasan Ali Adıgüzel sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TA 1 CEZALI, 2 KADRO DIŞI
Beşiktaş'ta ise Adriano Correia cezasından dolayı forma giyemezken Tolgay Arslan ve Vagner Love ise kadro dışında bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER:

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Lopes, Caner Osmanpaşa, Güray Vural, Sissoko, Aykut Çeviker, Manu, Josue, Regattin, Bokila.

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Güven, Larin.

  1. 18.1.2019 09:35
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akhisar Belediyespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Tüm bilgiler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN