Akhisar Belediyespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Tüm bilgiler...
Süper Lig'de 18. haftanın açılış maçında Beşiktaş,Akhisar Belediyespor ile deplasmanında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada ilk 11'de oynaması muhtemel isimlerin yanı sıra maça dair tüm bilgiler haberimizde...
Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta açılış maçında Akhisar Belediyespor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş ligde 26 puanla 7. sırada bulunurken, Akhisar Belediyespor 17 puanla 15. sırada yer alıyor.
Akhisar Belediyespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Karşılaşma, 18 Ocak Cuma günü saat 20.30'da beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Akhisar Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
AKHİSAR'DA 2 İSİM YOK
Akhisar Belediyespor'da Mustafa Yumlu ve Hasan Ali Adıgüzel sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ'TA 1 CEZALI, 2 KADRO DIŞI
Beşiktaş'ta ise Adriano Correia cezasından dolayı forma giyemezken Tolgay Arslan ve Vagner Love ise kadro dışında bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER:
Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Lopes, Caner Osmanpaşa, Güray Vural, Sissoko, Aykut Çeviker, Manu, Josue, Regattin, Bokila.
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Güven, Larin.
- 18.1.2019 09:35
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Akhisar Belediyespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Tüm bilgiler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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