Akhisar Belediyespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Tüm bilgiler... 

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta açılış maçında Akhisar Belediyespor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ligde 26 puanla 7. sırada bulunurken, Akhisar Belediyespor 17 puanla 15. sırada yer alıyor.

Akhisar Belediyespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



Karşılaşma, 18 Ocak Cuma günü saat 20.30'da beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Akhisar Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

AKHİSAR'DA 2 İSİM YOK

Akhisar Belediyespor'da Mustafa Yumlu ve Hasan Ali Adıgüzel sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TA 1 CEZALI, 2 KADRO DIŞI

Beşiktaş'ta ise Adriano Correia cezasından dolayı forma giyemezken Tolgay Arslan ve Vagner Love ise kadro dışında bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER:

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Lopes, Caner Osmanpaşa, Güray Vural, Sissoko, Aykut Çeviker, Manu, Josue, Regattin, Bokila.

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Güven, Larin.